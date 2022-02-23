Elektrik faturasında indirim olacak mı, ne zaman olacak?

2022 yılına zamlarla giren vatandaşları en etkileyenin başında elektrik zammı geliyor. Elektririk indiriminde, ilk önce 150 kilovat olan tüketim 210'a çıkarılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, "Esnaf için indirimli tarifede yüzde 25 gibi indirim söz konusu olacak. Tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni yıl itibariyle Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda gelen zamda değişikliğe gidildi. Son dönemde artan tepkilerin sonucu olarak elektrikte indirime gidilmesi bekleniyor.

ELEKTRİK İNDİRİMİ OLACAK MI?

Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade eden Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk önce 150 kilovat olan tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210’a çıkarılmıştı. Belki önümüzdeki günlerde daha ileri çıkabilir. Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat saat olduğunu biliniyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. İnşallah, elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş daha aşağıya çekilmesi böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır” ifadesini kullandı.

‘1 MART'A KADAR TAMAMLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik tarifelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bir televizyon programında konuşan Dönmez, “Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Asıl üzerinde çalıştığımız, belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkân olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız” dedi.

Çalışmaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin de tarih veren Dönmez, “Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek” diye konuştu.

Öte yandan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin de “Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. TEDAŞ bir inceleme başlattı” ifadelerine yer verdi.