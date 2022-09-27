Elektrik tüketim desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir?

Elektrik fatura yardımı olarak da bilinen elektrik tüketim desteği, düzenli merkezi yardım ve aylık alan, bu hak sahipliği devam eden haneler tarafından faydalanılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yardımdan aile desteğine başvuranların da yararlanabileceğini söyledi.

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Elektrik faturalarına yapılan yüksek zamlar sonrasında vatandaşlar çareyi elektrik desteği başvurusunda arıyor. Elektrik desteği evde bakım yardımı alanların yanı sıra kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da veriliyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yardımdan aile desteğine başvuranların da yararlanabileceğini açıkladı.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.