Elon Musk’ın Twitter hamlesi Tesla’yı salladı: Bir günde 125 milyar dolarlık kayıp

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığını duyurmasının ardından Tesla hisseleri çakıldı. Dün yüzde 12'yi aşan kayıp yaşayan elektrikli araç üreticisinin piyasa değeri 125 milyar dolar eridi. Twitter hissedarlarına yapılacak ödemelere dair belirsizlikler, satışları tetikledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın 44 milyar dolar bedelle Twitter’ın tamamını almak üzere anlaşmaya varması, ünlü milyarderin diğer şirketi Tesla’yı sarstı.

Musk’ın Twitter hissedarlarına ödemenin bir bölümünü Tesla hisselerini satarak yapabileceği yönündeki haberlerin ardından elektrikli araç üreticisinin hisseleri çakıldı.

ABD’de Nasdaq Borsası’nda işlem gören Tesla hisselerinde dün günlük kayıp yüzde 12’yi aştı. Şirketin değeri bir günde 125 milyar dolar eridi ve 905,8 milyar dolara kadar geriledi.

Musk’ın Twitter’da ilk hisse satın alımını duyurduğu 4 Nisan sonrasındaki üç haftada Tesla hisselerindeki kayıp yüzde 19’u aştı.

Tesla hisselerinde günlük işlem hacmi 40 milyar doları aştı ve dün bu alanda en yakın rakibi Apple’ı üçe katladı.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, Musk’ın kişisel serveti de dün 5,5 milyar dolar düşüşle 252 milyar dolara geriledi.

21 MİLYAR DOLARLIK SORU İŞARETİ

Tesla Ceo’su ve en büyük hissedarı Elon Musk, Twitter hissedarlarına ödemesi gereken 44 milyar doların 13 milyar dolarını Wall Street’in önde gelen bankalarından aldığı borç, 12,5 milyar dolarını Tesla hisselerini rehin vererek kullandığı banka kredisiyle ödeyeceğini açıklamıştı.

Kalan 21 milyar doların nasıl ödeneceği netleşmezken, bunun için Musk’ın elindeki Tesla hisselerinden satış yapabileceği yönünde haberler çıktı.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Tesla’nın piyasa değerindeki belirgin düşüşün, Tesla hisselerini rehin vererek kredi kullanan Musk için riskli olduğuna işaret etti.

Musk ve Musk’a danışmanlık yapan bankacıların, Twitter için yatırımcı bulabileceği de konuşuluyor.

ABD BORSALARINDAKİ KAYIPLARI ARTIRDI

Öte yandan, enflasyon, parasal sıkılaşma, ekonomik yavaşlama ve riskten kaçış endişeleriyle zaten düşüşte olan ABD borsalarındaki kayıplar, Tesla’nın özel durumu nedeniyle arttı.

Dün Nasdaq 100 endeksinde kayıp yüzde 3,9’a ulaşırken, S&P 500 endeksindeki kayıp yüzde 2,8’i buldu.

TWITTER HİSSELERİ DE SERT DÜŞTÜ

Öte yandan, dün Twitter hisselerinde de yüzde 3,9’luk değer kaybı yaşandı ve hisse değeri 49,7 dolara geriledi. Bu rakam, Musk’ın hisse başına ödemeyi kabul ettiği 54,2 doların yüzde 8 altında kaldı.

FT, aradaki bu farkın, Twitter’da anlaşmanın bozulabileceğine dair endişeleri ima ettiğini, dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek kaldıraçlı satın almalarından biri olan bu anlaşmanın düzenleyici kurumlar tarafından da bloke edilebileceğini aktardı.

Satın aldığı Twitter'da içerik politikalarını yumuşatabileceğinin sinyalini veren Elon Musk'a dün Avrupa Birliği’nden uyarı geldi. AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Musk'ın Twitter'da yasadışı ve tehlikeli içerikleri sınırlama konusunda kurallara uyması gerektiğini, aksi takdirde para cezasıyla ya da Avrupa'da bir yasakla karşılaşabileceğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalarda satış dalgası: Korku artıyor

İlginizi Çekebilir Twitter'ın Elon Musk'a satılması siyaseti karıştırdı

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Twitter'a hangi özellikleri getirecek?