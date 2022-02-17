EMO Başkanı Pala: Erdoğan itiraf etti, faturasını ödeyemeyenlerin sayısı 4 milyona çıktı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik zamlarına ilişkin açıklaması ile ilgili, “Cumhurbaşkanı elektrik faturasını ödeyemeyenlerin sayısının 2 milyon 100 binden 4 milyona çıktığını itiraf etti. Faturasını dahi ödeyemeyenlerin sayısının bir anda iki katına çıkması kaygı verici” diye konuştu.

Selami AYDIN

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EMO Başkanı Bülent Pala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik zamlarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın daha önce elektrik faturasını ödemeyen konut sayısını 1 milyon 600 bin olarak açıkladığını, sonraki süreçte bu sayının 2 milyon 100 bine kadar çıktığını söyleyen Pala, “Dünkü açıklamasında fatura ödeyemeyen konut sayısını 4 milyon olarak belirtti. Bu bize faturasını ödemeyen hane sayısının giderek arttığını gösteriyor. Destek verileceği açıklanıyor ki; bu bize daha da fakirleştiğimizi gösteren bir durumdur aslında. Faturasını dahi ödeyemeyenlerin sayısının bir anda iki katına çıkması kaygı verici” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN KARAR ALMA GÜCÜ YOK”

SÖZCÜ'ye konuşan Pala, “Aslında elektrik zamlarına ilişkin yeni düzenleme yapılacağına dair ilk açıklamalar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılmıştı. Ardından bakanlar da açıklamalarında benzer ifadeler kullandı. Son olarak Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Aslında elektrik dağıtım şirketleri ile yapılan toplantıdan da, dünkü kabine toplantısından da hiçbir somut sonuç çıkmadı. ‘Değerlendireceğiz' diyorlar. Bu da aslında hükümetin elektrik konusuyla ilgili karar alma gücünün olmadığını, özel sektörün direndiğini ve hükümetin özel sektöre ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir durum. Açıklamalarda somut veri yok. Tek somut veri faturasını ödeyemeyenlerin sayısı. Bu ülkenin geldiği noktayı gösteriyor” diye konuştu.

“NE OLACAĞINI HENÜZ BİLMİYORUZ”

Hükümetin atacağı adımlara ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirten Pala, “Elektrikte resmi değerlenme oranı yüzde 36 olarak açıklandı. Bu orana göre aslında tüm elektrik faturalarında yapılan ortalama zam yüzde 115 oluyor. Elektrik fiyatının bir anda üç katına çıkması doğru değil. Elektrik fiziki olarak bir tekel. Biz oda olarak bütün vatandaşların elektriğe kolay ve ucuz ulaşmasından yanayız. Kamulaştırmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'da en ucuz elektrik tüketen üçüncü ülke olduğu ifade ediliyor. Bu karşılaştırma doğru değil. Oradaki alım gücü ile buradaki alım gücü farklı. Bir yandan ülkenin para birimi değerlensin istiyorsunuz diğer yandan karşılaştırmayı döviz üzerinden yapıyorsunuz. Bu sadece ülkenin alım gücü ile değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“TİCARETHANELERDE KADEME YOK, FATURALAR KABARIK”

Konutlarda elektrik zamlarının ciddi bir soruna dönüştüğünü fakat ticarethanelerde durumun daha da vahim olduğunu söyleyen Pala şu ifadeleri kullandı:

“Ticarethanelerde kademeli tüketimin olmaması büyük bir sorun. Onlar faturalarını tamamen yüzde 125 zamlı ödüyor. Esnaf ve orta ölçekli işletmelerin bu yükü taşıması güç. Oraya bir parmak basılması lazım. Dünkü açıklamalarda olumlu olan tek somut şey STK'lerin ticari abonelikten mesken aboneliğine döndürülecek olması. Maalesef bu da çok fazla kişiyi ilgilendiren bir konu değil”

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