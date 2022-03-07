Emtia piyasasında rekor üstüne rekor: O maden dikkat çekiyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve batının Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımlarının genişlemesinin ardından emtia piyasası alt üst oldu. Altın fiyatlarındaki dikkat çeken yükselişin yanında nikel, paladyum, bakır gibi madenlerin fiyatlarında da büyük artış yaşandı. Tarihi rekorunu yineleyen bakır aynı zamanda pek çok endüstriyel ürünün temel bileşenlerinden biri. Bu üründe yaşanan fiyat artışı, ürünlerin fiyatlarına da doğrudan yansıyabilir.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği işgalin derinleşmesi ve batının Rusya’ya dönük ekonomik yaptırımları tırmandırması küresel emtiaları alt üst etmeye devam ediyor. Altın, nikel, paladyum gibi ürünler sert yükselirken tarihi rekorunu yineleyen bakırdaki artışın pek çok sektöre olumsuz etki edebileceği düşünülüyor.

Altın bugün bir buçuk yılın en yüksek seviyesine tırmanırken diğer metallerin fiyatlarında da büyük artış yaşandı. Paladyum tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, nikel Rusya’ya gelen yaptırımlara bağlı arz kesintileri ve Ukrayna’da mücadeleye devam etme korkularıyla yüzde 20’nin üzerinde yükseldi.

BAKIRDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Emtialar içerisinde fiyatı en çok yükselen madenlerden biri ise bakır oldu. Geçtiğimiz hafta bakır fiyatları yüzde 6,3 yükselerek ton başına 10 bin 910 dolar seviyesiyle rekor kırmıştı. Bu hafta başında emtia fiyatlarındaki yükselişle bakırın fiyatı ton başına 11 bin doları görerek rekor tazeledi.

Bakırda Rusya önemli bir üretici olarak öne çıkıyor. Ülkenin bakır üretimi küresel üretimin yaklaşık yüzde 3,3’ünü oluşturuyor. Ayrıca yine önemli bir bakır üreticisi olan Endonezya’da korona virüsü nedeniyle yaşanan arz kesintileri de bakır fiyatını baskılayan unsurlardan biri olmuştu.

BAKIRDA 12 BİN DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs analistleri fiyatlarda Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı sıkılaşma riskine karşı ılımlı bir tepkinin halihazırda mevcut olduğunu, piyasanın Rusya arz riskini yanlış fiyatladığını ifade etti.

Kurum analizleri sonucunda önümüzdeki 12 ay içinde bakır fiyatlarının 12 bin dolarla rekora yükseleceğini öngördü.

PEK ÇOK ÜRÜNÜ ETKİLİYOR

Global ekonominin önemli girdilerinden olan bakır, birçok endüstride kullanılan önemli maddelerden biri. Süs eşyası yapımından elektroniğe, bilgisayarlardan otomobillere kadar geniş bir kullanım alanı bulunan madenin fiyatının artması, içerisinde bakır bulunan ürünlerin maliyetine de doğrudan yansıyor.

Bakır, elektroniğin yanında inşaat, endüstriyel donanım, kimya, kuyumculuk ve boya sektöründe de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hayatın her alanında kullanılan bu ürünün fiyatındaki artış, genel fiyat düzeyine doğrudan etki ediyor.

Son dönemde elektronikte yaşanan çip krizinin yanında petrol fiyatlarındaki artışla birlikte bakır fiyatlarında gerçekleşen sert fiyat hareketleri de pek çok ürünün tüketici fiyatına doğrudan yansıyabilir.

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