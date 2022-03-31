Enerji Bakanı’ndan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu destekle fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den elektrik faturalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dönmez, “Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz” dedi.

‘DEVLET SÜBVANSE ETSE DE YANSITMAK ZORUNDA’

Dönmez, özellikle ithal kaynaklarla üretim yapan santrallerin son dönemde ciddi girdi maliyetleri oluştuğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Oluşan küresel fiyatlar içerideki maliyetleri de zorluyor. Devletimiz büyük oranda sübvansiyon uyguluyor ancak son raddede artışları minimum düzeyde yansıtmak zorunda kalıyoruz.”

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