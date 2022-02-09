Enerji Bakanı’ndan elektrik faturası açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarife için EPDK ve Bakanlığın talepleri değerlendirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları yurt genelinde büyük tepkilere neden olurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den açıklama geldi.

Basın mensuplarının soruları üzerine Dönmez, “Esnaf, küçük işletmeleri, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

Dönmez, “Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekiplerimiz çalışıyor, bitince açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN GAZ AKIŞI TAM KAPASİTEDE DEĞİL

Doğalgaz ve elektrikte önceki haftalarda yaşanan arz sorununa dair de konuşan Dönmez, “Azerbaycan şubat başı itibarıyla günlük 4-5 milyon metreküplük ilave doğalgaz akışı sağladı. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belirli oranda akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayi kısıtlamalarını dün itibarıyla kaldırmış oldu. Şu an hiçbir alanda elektrik ve doğalgaz kısıtlaması yok” dedi.

Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada uzun süre elektrik verilemeyen Isparta’daki son durumla ilgili de bilgi veren Dönmez, “Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor.” dedi.

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