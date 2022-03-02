Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon oranı beklentisi kaç?

Temel gıdada yüzde 7 KDV indirimine rağmen Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesine yükselmesi bekleniyor. Şubat ayı için yıllık enflasyon oranı beklentisi %51.89 ila %55.4 arasında değişiyor. Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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Enflasyon oranı piyasalar ve vatandaşlar tarafından endişeyle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran, 20 yılın en yüksek enflasyonu oldu. Ekonomistlerin enflasyon tahmini, Bloomberg anketinde yüzde 48, Reuters anketinde yüzde 46,68 olmuştu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Mart 2022 Perşembe günü duyurulacak. Saat 10:00’da verilerin açıklanması bekleniyor.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ KAÇ?

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %51.89 ila %55.4 arasında değişiyor.

TÜFE Nisan 2002 döneminde %52.7, Mart 2002 döneminde %65.1 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise %3.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler %3.1 ila %5.5 bandında yer alıyor. Ocak ayında artan enerji maliyetleri, asgari ücret zammı ve TL’nin değer kayıplarının birikimli etkisi sebebiyle enflasyon %50’ye yaklaşmış, hükumet enflasyonu düşürmek için temel gıdada KDV indirimi açıklamıştı.

Ekonomistler, Şubat ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyor. TCMB ise son PPK özetlerinde “KDV indirimi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır” dedi. Artan enerji maliyetleri paralelinde 2022 yılından geçerli olmak üzere değişik abone grupları için elektrik ve doğalgaz tarifelerinde değişen oranlarda artışa gidildi. Elektrik fiyatlarındaki artışa gelen tepkiler üzerine haneler ve küçük işletme sahipleri üzerindeki mali yükün hafifletilmesi için çalışma başlatıldı. Enflasyon TL’deki değer kaybının etkisinin fiyatlara yansıması ile geçen yıl sonu itibarıyla belirgin bir yükseliş eğilimine girdi. TCMB ise kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %14’e çektikten sonra enflasyonun %50’ye yaklaşmasıyla indirimleri Ocak ayında durdurdu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun KDV indirimine rağmen Şubat’ta bir önceki aya göre %7.1 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 15,000 TL’yi aştığını açıkladı.

Reuters anketinde 2022 yılsonu enflasyon tahmin medyanı ise bir önceki anketteki %35’ten bu ankette %38 seviyesinde yükseldi. Güncel yılsonu tahminleri %24 ila %52.6 bandında yer aldı. TCMB’nin enflasyon raporunda paylaştığı grafik enflasyonun Şubat, Mart ve Nisan aylarında %50 ya da üzerinde seyredeceğine, Mayıs ayında ise %55’e yaklaşarak zirve yapacağına işaret ediyor. İlgili tahminler piyasa beklentileriyle oldukça paralel. TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini %23.2 Hazine’nin ise %24 seviyesinde. Piyasa da yılın yon aylarında baz etkisiyle enflasyonda düşüş bekliyor ancak hükümet tahminlerini çok iyimser buluyor. Piyasa tahminleri enflasyonun yılı hükümetin tahmininden en az 10 puan daha yukarıda bitireceği yönünde. Ekonomistler Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ortaya çıkardığı risklerin ve enerji fiyatlarındaki artışların Ocak ayında %100’e yaklaşan artış gösteren üretici fiyat endeksine baskı oluşturmaya devam edeceğine de işaret ediyor.

TÜRKİYE AYLIK ENFLASYONDA ARJANTİN’İ GEÇTİ

AKP yönetiminde Türkiye, yüksek enflasyonda Venezuela’nın yanı sıra Arjantin'i de geride bıraktı.

Türkiye’de aralık ve ocak aylarında enflasyon, dünyada enflasyon liginde ilk sıralarda yer alan Arjantin'deki oranları geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayında Türkiye’de aylık tüketici enflasyonunu yüzde 13,58 olarak açıklamıştı.

Arjantin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede aralıkta aylık enflasyon yüzde 3,8 oldu.

TÜİK ocak ayında Türkiye’de aylık enflasyonu yüzde 11,1 olarak açıklarken, Arjantin'de bu oran yüzde 3,9 oldu.

Böylece, son iki ayda Türkiye, enflasyonda Arjantin'i de geçmiş oldu.

Türkiye’de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 48,69 ile 20 yılın zirvesini görmüştü.

Arjantin'de ocakta yıllık enflasyon yüzde 50,7 oldu.

VENEZUELA'DA ENFLASYON DÜŞÜŞTE

Öte yandan, Venezuela’da aylık enflasyon hızı, üst üste beşinci ayda yavaşlama kaydetmiş ve tek hanede kalmıştı.

Venezuela'da aylık enflasyon aralıkta yüzde 7,6, ocakta yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

Venezuela'da aralıkta yüzde 686,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 472’ye geriledi.