Enflasyonun yüzde 50’yi aşması bekleniyor

Vatandaşın ve piyasaların gözü yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına kitlendi. Ekonomistlerin tahminleri şubatta yıllık enflasyonun yüzde 50'yi aşarak 52-53 bandına çıkacağı yönünde olurken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye için korkutan bir tahmin yaptı. İşte ekonomistlerin son enflasyon tahminleri...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yarın saat 10.00’da açıklayacağı enflasyon verisi öncesinde ekonomistlerin genel beklentisi şubat ayı enflasyonunun yüzde 50’yi geçeceği yönünde oldu.

Türkiye’de enflasyon TL’deki değer kaybının etkisiyle yıl sonundan itibaren belirgin bir yükseliş eğilimine girmişti. Yılsonundan itibaren TL’deki serbest düşüş dursa da enerji fiyatlarındaki büyük zamlar nedeniyle artış sürdü ve ocak ayında yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 48,69 olarak kaydedildi. Beklentiler gıdada yapılan KDV indirimine rağmen bu artışın süreceği yönünde.

İSTANBUL’UN ENFLASYONU YÜZDE 55,32

Enflasyonun öncü verilerinden kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ‘Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonu KDV indirimine rağmen şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttı. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise ilk kez 15 bin TL’yi aştı.

Bir diğer öncü veri olan İstanbul Ticaret Odası İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,44, bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 55,32 arttı.

TCMB’nin de ocak sonunda paylaştığı enflasyon raporunda yer alan grafik de enflasyonun şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 50 ya da üzerinde seyredeceğine, mayıs ayında ise yüzde 55’e yaklaşarak zirve yapacağına işaret etti.

Ekonomistler temel gıdada yapılan yüzde 7’lik KDV indiriminin ise etkisinin sınırlı olacağı görüşünde.

Ekonomistlerle yapılan son anketlerde yer alan enflasyon tahminleri şöyle:

REUTERS

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, TÜFE’nin şubat ayında artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 52,95’e yükselmesi bekleniyor.

Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51,89 ila yüzde 55,4 arasında değişiyor. TÜFE en son Nisan 2002 döneminde yüzde 52,7, Mart 2002 döneminde yüzde 65,1 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tahminler yüzde 3,1 ila yüzde 5,5 bandında yer alıyor.

Ekonomistler, şubat ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyor.

Reuters anketinde 2022 yılsonu enflasyon tahmin medyanı ise bir önceki anketteki yüzde 35’ten bu ankette yüzde 38 seviyesinde yükseldi. Güncel yılsonu tahminleri yüzde 24 ila yüzde 52,6 bandında yer aldı.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber’in 20 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE’de şubat ayı ortalama tahmin yüzde 4,29 artış yönünde olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 52,95, ortalama yüzde 53,56 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 7,50 ve yüzde 2,90 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 56,20 ve yüzde 51,60 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT tarafından 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon anketinde medyan beklenti şubat ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,7, yıllık ise 52,85 seviyesinde artması yönünde oluştu.

Ankette aylık enflasyon bazında şubat için en düşük beklenti yüzde 2,9, en yüksek beklenti ise yüzde 7,5 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda ise şubat için en düşük beklenti yüzde 51,6, en yüksek beklenti ise yüzde 56,2 oldu.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 15 kurumun beklentisi medyanda yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi medyanda yüzde 32,85 olmuştu.

YATIRIM KURULUŞLARINDAN TAHMİNLER

Yatırım kuruluşları da hazırladıkları raporlarda enflasyon tahminlerine yer verdi. HSBC Portföy yönetimi tarafından kaleme alınan raporda, “Aylık TÜFE enflasyonunun yüzde 4,05 seviyesinde gelmesini tahmin ediyoruz. Eğer aylık tahminimiz doğru çıkarsa 12-aylık enflasyon yüzde 53,3'e yükselmiş olacak” denildi.

Gedik Yatırım tarafından yayınlanan bültende ise “Tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 53,10 seviyesine çıkmasını bekliyoruz” denildi.

‘YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BİR PATİKA GÖRECEĞİZ’

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan tarafından kaleme alınan enflasyon notundaki enflasyon tahmini ise yüzde 52,4 oldu.

Notta şu ifadelere yer verildi:

“Liranın değer kaybından devreden riskler maliyetlerin artması açısından rahatsız edici boyutta olmakla birlikte, son dönemde artan jeopolitik risklerin küresel bir emtia fiyat artışını önümüzdeki dönemde zorlaması da gıda ve enerji alemlerinde hissedilir artışlara neden olabilecektir. Bu kapsamda, ilerleyen aylarda Türkiye'de yüzde 50'den yüksek bir enflasyon patikası göreceğiz. Ukrayna’daki savaş, yaşam maliyetlerini şubat ayı sonrasında daha da yükseğe çıkarabilir.

Şubat ayında yüzde 3,4 dönemsel gerçekleşmeyle yıllık bazda yüzde 52,4 seviyesine yükselmesini beklediğimiz enflasyon, artan gıda ve enerji maliyetleri ve liranın geçen yılki değer kaybının gecikmeli etkilerinden beslenmeyi sürdürmektedir. Türkiye’de tüketici fiyat enflasyonu Ocak’ta yüzde 48,7 ile 20 yılın zirvesine ulaştı. Merkez bankası, enflasyonun bu yılı yüzde 23,2’de bitirmeden önce önümüzdeki aylarda daha da ileri gitmesini bekliyor.”

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye için enflasyon tahminlerini Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yeniden güncelledi. Banka, Türkiye’de enflasyonun yıl içinde yüzde 60’ın üzerine çıkabileceğini öngördü.

Goldman Sachs, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye’de daha yüksek enflasyon, daha fazla cari açık ve daha düşük büyüme yaratabileceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs analistleri Türkiye’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 60’ı aşarak zirveyi göreceğini, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyesine ineceğini tahmin etti. Kurumun daha önceki tahmini enflasyonun Mayıs’ta yüzde 60 seviyesi etrafında zirveyi göreceği ve yıl sonunda yüzde 40’a ineceği şeklindeydi.

Goldman Sachs analistleri emtia fiyatları ve gevşek para politikası kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Euro bölgesinde enflasyon rekor tazeledi

İlginizi Çekebilir IMF ve Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık destek