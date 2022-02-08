EPGİS duyurdu! Akaryakıta zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam geldiğini açıkladı.

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Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Dün motorine yapılan 80 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren 71 kuruş zamlanacak.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Pompa fiyatlarına yansıyacak zammın ardından benzinin litresinin yaklaşık olarak İstanbul'da 14,46 TL'den 15,17 TL'ye, Ankara'da 14,56 TL'den 15,27 TL'ye, İzmir'de 14,58 TL'den 15,29 TL'ye yükselecek.

Geçen sene 8 Şubat'ta 7,19 TL olan benzin, bugünkü fiyat artışıyla birlikte bir yılda yüzde 111 oranında zamlanmış olacak.

Bu dönemde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanırken, dolar kuru yaklaşık yüzde 90 arttı. Zammın büyük bölümü TL'deki değer kaybından kaynaklandı.

MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselmişti.

7 Şubat 2021’de 6,59 TL olan İstanbul’da motorinin litre fiyatı, bir yılda yüzde 134 oranında zamlanmış oldu.

Petrol fiyatlarının bir yılda 60 dolardan 93 dolara yükselmesinin yanı sıra dolar kurunun bu dönemde 7,05 TL’den 13,55 TL’ye yükselişi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

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