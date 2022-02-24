Erdoğan fiyat farkı kararını imzaladı, müteahhitleri kurtardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar değişti. Müteahhitlerin yürütmekte oldukları ihalelerde alacakları para artacak böylece gelen zamlardan korunmuş olacak.

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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada girdi maliyetleri yüzde 147 artarken fiyat farkı hakedişlerinin bunun yarısında kaldığını, 2022'de bu hakedişlerde bir düzenleme olmazsa sektörde yaprak dökümü yaşanacağını söyledi. Düzenleme hemen geldi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar yürürlüğe konuldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan İmzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu detaylara yer verildi:













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