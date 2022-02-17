Eskiden 5 kazanan turizmci 3’e razı

Yıla büyük hedeflerle başlayan turizm sektörü son enerji zamları nedeniyle maliyetlerde zorlanırken, hem iç hem de dış pazara odaklanarak 2022 yılında hızlanmayı hedefliyor.

Sayime BAŞÇI

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Perakendeden yeme içmeye, gıdaya kadar pek çok sektörün iç pazarda düşen alım gücü nedeni ile umudunu bağladığı turizm sektörü maliyet sarmalı içinde 2022 sezonuna odaklanırken, tesislerin ana gündemi açık ve ayakta kalmak. Özellikle son enerji zamları nedeni ile zorlanan tesisler daha az kazanç ile açık kalmaya odaklanırken, maliyetlere odaklanan sektör genelinde rezervasyonlar 2019'dan kötü 2021'den ise iyi durumda.

ÖNCELİK AYAKTA KALMAK

“Eskiden 5 kazanıyorsak şu anda 3 kazanmaya razıyız. Tesisi ayakta tutmak önceliğimiz” ifadelerini kullanan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, sezona dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Erken rezervasyonlarda 2021'den daha iyiyiz. İç pazarda ne kadar otellerimizi erken doldurabilirsek yurtdışına karşı daha iyi olacağız. Rezervasyonlar 2019 kadar iyi değil, 2021 kadar kötü değil. Beklediğimiz durumda gidiyor.” Türkiye'nin ana pazarlarına dair yaptığı değerlendirmede İngiltere'nin özellikle bu yıl rezervasyonlarda öne çıktığını anlatan Atmaca, “Son 2 yılda Soçi'ye, Kırım'a gidip hayal kırıklığına uğrayan Ruslar, bu yıl buraya gelecek. Bu yıl İngiltere çok iyi gidiyor çünkü bir yıl kapalıydı. İsrail 1 yıl kapalıydı İsrail rezervasyonları da bu yıl çok iyi gidiyor” dedi.

Sadece Antalya'nın pandemiye rağmen 9 milyon turist ağırladığını kaydeden Atmaca, bu yıl sektör açısından ayakta kalmanın ve tesisi açıkta tutmanın yine ön planda olduğunu ancak iyi bir sezon beklediklerini sözlerine ekledi.

Yurtdışı tatilleri Antalya ve Ege'ye kaydı

Son zamların tatil fiyatlarını artıracağını ancak iç pazarın tüm yurtdışı hedeflerine rağmen büyük önem taşıdığını aktaran Ülkay Atmaca, kur nedeni ile yurtdışı tatiline gidemeyen Türk vatandaşlarının iç pazara yönlendiğini kaydetti. Atmaca, “Bizim mutlaka iç pazarın dinamiklerini ayakta tutmamız lazım. Maliyetler artmaya devam ediyor ama biz en kötü dönemde iç pazara sırtımızı dayayarak ayakta kaldık” dedi.