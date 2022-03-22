Esnafa verilen pandemi hibelerinin vergisi isteniyor

Corona virüsü pandemisinden etkilenen esnaf ve sanatkârlar için devlet tarafından verilen maddi yardımların gelir vergisine tabi olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü’nün 24 Şubat’ta yayınladığı özelgede, corona virüsü pandemisi nedeniyle verilen hibe destek tutarlarının ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

2020 yılının sonunda, pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı ve lokanta vb. yerlerin kapatılması kararlarından etkilenen esnaflara destek ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı. Bu karar kapsamında Ticaret Bakanlığı, yüzbinlerce esnafa gelir kaybı desteği ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödeme 3 ay süreyle 1000 TL'lik hibe verilerek gerçekleştirildi.

Ancak 2021 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin teslim edilme dönemi geldiğinde bu hibelerin vergiye tabi olduğu ortaya çıktı. Devletin hibe desteğinden yararlanan bir esnafın vergi dairesinden görüş talep etmesinin ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bu ödemelerin vergiye tabi olduğunu açıkladı.

‘TİCARİ KAZANCA DAHİL’

Aralık 2020’de yürürlüğe giren destekten yararlanan ve 3 ay süreyle 1000 TL’lik destek ödemesi alan vergi mükellefi, vergi dairesi başkanlığına bu hibelerin gelir olarak kayıtlarına dahil edilip edilmeyeceğini sordu.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen özelgede, “Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ticari faaliyetiniz nedeniyle Covid-19 nedeniyle verilen hibe destek tutarlarının ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir” şeklinde görüş bildirildi.

3 BİN TL ALAN MÜKELLEF 450 TL’SİNİ GERİ ÖDEYECEK

Buna göre 3 bin TL’lik hibe ödemesi almış bir ticari kazanç mükellefi, bu miktarın yüzde 15’ini, (450 TL) gelir vergisi olarak ödeyecek.

Konuyu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan SÖZCÜ yazarı ve Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, pandemi döneminde küçük esnafa üç aylık dönemde aylık 1000’er lira gelir desteği yapıldığını hatırlatarak, “Biz o dönemde bunların vergiye tabi olmayacağına ilişkin bir yasal düzenleme gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştuk ama bu yapılmamıştı” ifadelerini kullandı.

‘ÇİFTÇİLER SORUNU MAHKEMEDE ÇÖZDÜ’

O dönemde iş yeri kapananlara 350 milyon TL’lik bir destek ödemesi yapıldığını belirten Türkmen, “Bunun vergiden istisna olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmadığı için bu tür sorunlar ortaya çıkıyor. Daha önce de çiftçilerin mazot gübre desteğine ilişkin aynı uyuşmazlıklar oldu. Sorun yargı kararı ile çözüldü” dedi.

Türkmen, 3 bin TL’lik hibe ödemesi almış bir ticari kazanç mükellefinin bunun yüzde 15’ini gelir vergisi olarak ödeyeceğini belirtti.

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