Estram çalışanları maaşlarına isyan etti: Çorap dahi alamıyoruz

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Estram'da çalışanların aldığı maaşların yetersiz olduğunu açıkladı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Estram çalışanları, insanca yaşayacakları bir ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eylem yaptı.

FATURALARI ÖDESEK EV KİRASINI KARŞILAYAMIYORUZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan Demiryol-İş Sendikası’na bağlı Estram çalışanları, aldıkları maaşların yetmediğini açıkladı. Estram işçileri, ‘Geçinemiyoruz’, ‘Enflasyona eziliyoruz’, ‘Şoföre şiddete hayır’ yazılı dövizler açarak, ‘İşçiyiz haklıyız kazanacağız’, ‘Zamlar geri alınsın’ şeklinde sloganlar attı.

“ELEKTRİK, DOĞALGAZ YÜZDE 100 ZAMLANDI”

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal konuşmasında, ekonomik krizlerin her zaman olduğu gibi yine sabit, dar gelirli ve ücretlileri etkilediğini söyledi. Kasım ayından itibaren yaşanan fiyatlardaki artışların can yakıcı düzeye çıktığını, temel gıda maddelerinden ev kiralarına en zorunlu giderlerin karşılanamaz duruma geldiğini ifade eden Uysal, “Epey bir zamandan beri medya ve siyasette de enflasyondan dolayı, ücret ve maaşlara yapılan artışın gerçek enflasyon karşısında anlamını yitirmiş olması, elektrik, doğal gaz, ev kiraları, başlıca gıda maddeleri gibi olmazsa olmaz ihtiyaçlara yapılan yüzde 100'ün üzerindeki zamlar çekilmez hal almıştır. Evet, sayın karar vericiler, bizleri yönetenler sözün bittiği yerdeyiz. Maaşımız bizim hiç cebimize girmeden talimatlı fatura ödemelerine gidiyor. Aldığımız ücreti ev kirasına versek faturalarımızı karşılayamıyoruz. Faturaları ödesek ev kirasını karşılamıyoruz. Evimize elimiz boş dönüyoruz. Eşimize pazar parası, çocuklarımıza simit parası, kendimize ayakkabı almaktan vazgeçtik çorap dahi alamıyoruz” dedi.

ÇALIŞANLAR MAĞDURİYETE UĞRATILDI

Geçinemediklerini ve aldıklarını yetiremediklerini ifade eden Uysal, çalışanların, ailelerinin yüzlerine bakmaya çekindiğini söyledi. Bu durumun ülkeyi sadece genelde yönetenleri eleştirerek kızarak geçiştirilemeyeceğini, ayrıca yerel yöneticilerin de yönettiği halkın sesini duymazdan gelerek veya mevzuattan kaynaklanan bahaneler üreterek sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmamalarının kabul edilemeyeceğini vyrgulayan Uysal, bunun ancak zulüm olacağını ifade etti. Belediye yetkilileri ile yapmış oldukları görüşmelerin maalesef sonuçsuz kaldığını sözlerine ekleyen Uysal taleplerini şöyle sıraladı:

* Vergi kanununda yapılan değişiklik ile AGİ’nin yerine getirilen 638,01 TL tutarında ödenmesi gereken vergi istisnasının, çalışanlara ödenmemesinden dolayı Estram çalışanları mağduriyete uğratılmışlardır. Kıdemli olarak çalışan eski arkadaşlarımız iyileştirme beklerken aksine maaş ücretlerinde düşüşler yaşanmıştır.

* Asgari ücretin yükseltilmesi ile yeni iş başı yapanların ücretlerinin yükselmesinden dolayı, Eski, kıdemli çalışanlar arasındaki kıdemden doğan ücret farkı kaybolmuştur. Bu sıkıntılar çözülmelidir.

* Estram A.Ş.’de çalışan işçi personelin toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyeleri yılardır zamanında ödenmemektedir. Bu dönem Ocak sonunda ödenmesi gereken ikramiye 19 gün gecikmeli olarak ödenmiştir.

* 2020 yılına ait ayakkabı çekleri ve yazlık kıyafetler halen verilmemiştir.

* Toplu İş sözleşmesi Maddesi kapsamında ödenmesi gereken 1 aylık tutardaki ulaşım yardımı ücreti, 2021 Kasım ayından itibaren ödemeleri tam verilmemektedir.

* Gece vardiyasında çalışmakta olan personele yemek ücreti ödenmesi belirlendiği halde ödenmemektedir.

İlginizi Çekebilir İşten atılan işçiler Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını çalıp oynadı

İlginizi Çekebilir İstanbul'da 'geçinemiyoruz' eylemi