FED faiz kararı ne olur? FED Haziran ayı kararı ne zaman açıklanacak?

ABD'de Cuma açıklanan ve tahminleri aşan Mayıs ayı enflasyon verileri, Fed faiz kararında 75 baz puan faiz artırımına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirirken dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleri kuvvetlendirdi. Fed'den beklenen faiz artırımı dün ABD borsalarını sert gerilemesine neden oldu. FED faiz toplantısı 14 ve 15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 15 Haziran saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

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ABD’nin Hazine tahvil getirileri Fed’in hızla faiz artıracağı ve ekonominin daralacağı endişelerine paralel olarak yükselerek en az 10 yılın zirvesine

tırmandı. Fed yetkilileri geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda 75 baz puan faiz artırılması olasılığının düşük olduğuna işaret etmiş olsalar da, fiyat artış hızının henüz yavaşlamadığını gösteren verilerin ardından Fed’in artık bu adımı atabileceği düşünülüyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 14 – 15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 15 Haziran saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verileri ve yatırımcıların görüşlerinin hızla

değişmesi Fed’in yarın sona erecek toplantısında 75 baz puan ile tahminlerden daha büyük bir faiz artırımına gitmesine neden olabilir. Fed yetkilileri geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda 75 baz puan faiz artırılması olasılığının düşük olduğuna işaret etmiş olsalar da, fiyat artış hızının henüz yavaşlamadığını gösteren verilerin ardından Fed’in artık bu adımı atabileceği düşünülüyor.

Dün Wall Street Journal’da yer alan haberde de Fed’den sürpriz bir hamle gelmesi olasılığının arttığının ifade edilmesiyle para politikasına duyarlı vadeli kontratlarda

görülen işlemler arttı. Alışılageldiği gibi para politikası toplantısından iki hafta önce kamuya açık konuşma yapmayı durduran Fed yetkilileri, bu tarihe kadar yaptıkları açıklamalarda yarın 50 baz puan faiz artırımına gitmeye meyilli olduklarını ifade etmişlerdi. Ancak 50 baz puana ilişkin tahminler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs’ta para politikası toplantısının ardından ifade ettiği gibi, “ekonomik ve finansal koşulların büyük oranda beklentilere paralel seyretmesine…” bağlıydı. Powell, aynı toplantıda “Beklentiler enflasyon (eğrisinin) yükselişi durdurmasıdır” demişti. Ancak enflasyon yükselişini kesmedi. Aksine, Cuma günü açıklanan veriler Mayıs ayında tüketici fiyatlarındaki artışın yıllık bazda %8.6’ya yükseldiğini gösterdi.

Fed tarafından yakından izlenen ve Cleveland Fed tarafından derlenen “ayıklanmış ortalamaya” dayanan gösterge de fiyat baskılarının geniş tabana yayıldığını, yalnızca yüksek fiyat artışı görülen hizmet sektörü ile sınırlı olmadığı

gösterdi. Piyasalardaki fiyatlama dün hızla değişti, Fed politika faizine dayalı kontratlar, işlemcilerin neredeyse yüzde yüz olasılıkla 75 baz puan faiz artırımı fiyatladığını gösterdi. Fed, faizleri 75 baz puan artırması halinde Kasım 1994’ten bu yana görülen en büyük faiz artırımı gerçekleştirmiş olacak.