Fırıncılar Federasyonu ekmek fiyatlarını açıkladı

İstanbul'un üç ilçesinde resmi tarife olmaksızın ekmeğin 5 TL'den satılmaya başlandığını anımsatan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Oradaki meslektaşlarımız bu yanlıştan döndüler" dedi. Balcı ayrıca, isim vermeden İTO'ya da fırıncının zam talebini zamanında değerlendirmediği için sitemde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nca, Türkiye'deki oda başkanlarının katılımıyla “Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” Samsun’da bir otelde yapıldı.

Toplantıda, buğday ile ilgili son gelişmeler, TMO uygulamaları ve sektörün içinde bulunduğu problemler masaya yatırıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, tüm Türkiye’de ekmeğin kilo fiyatının 20 TL'yi geçmeyeceğini söyledi.

‘5 TL’DEN SATANLAR BU YANLIŞTAN DÖNDÜ’

İstanbul'da Kadıköy, Ataşehir ve Beşiktaş ilçelerinde ekmeğin kilo fiyatının 25 TL'den satıldığını ve bunun yapılan görüşmelerle tekrardan 20 TL'ye düşürüldüğünü ifade eden Balcı, “İstanbul'da 3 ilçede ekmeğin 5 TL'den satılması diğer ilçelerde de 5 TL'den satılacak ve ekmek 5 TL olacak algısı oluşturmak istendi” dedi.

“Ekmek 5 lira olunca kilosu 25 TL oluyor. 3 ilçeyle yapılan görüşme söz konusu 3 ilçede de ekmeğin kilo fiyatı 20 TL'den fazla olmayacak” diyen Balcı, “Oradaki meslektaşlarımız bu yanlıştan döndüler. Tüm illerde olduğu gibi ekmek fiyatı ne uygulanıyorsa 3 ilçede de öyle olacak. 3 ilçede de ekmek 4 TL'den satılmaya başlandı” diye konuştu.

Balcı, “200 gram ekmek 4 lirayken başka bir yerde 250 gram ekmek 5 TL'den satılıyorsa kg fiyatı yine 20 TL oluyor. Bunu yanlış anlamamak lazım. Türkiye'de bugün itibariyle ekmeğin azami kg fiyatı 20 TL'dir. Haziran ve Temmuz ayında 25 TL gibi bir çalışma gündemimizde yok” şeklinde konuştu.

‘ÜLKE GENELİNDE KİLOSU 20 TL’Yİ GEÇMEYECEK’

Haziran ve temmuz aylarında Türkiye'deki tüm illerde ekmeğin kilo fiyatının 20 TL'yi geçmeyeceğini belirten Balcı, “Güncel yaşanan sıkıntılar var. Temmuz ayında çalışanlara verilecek ücretlerde ciddi anlamda değişiklik olması durumunda, elektrik ve yakıt fiyatlarının değişmesi, maya fiyatlarının değişmesi durumunda acil olarak bunu ekmeğe yansıtmadan neler yapılabilir, geçmişte olduğu gibi ilgili bakanlıklarla bunu yapmamız gerekiyor” dedi.

Balcı, “Geçmişte maliyet artınca hemen fiyata yansıtmıyorsak bu değişimlerde de neler yapılabilir çalışmasını yaptıktan sonra esnafın ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa o yol izlenecektir” diye konuştu.

İTO’YA SİTEM

İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırıncılar, İTO’ya aylar önceden ekmek zammı talebinde bulunmalarına rağmen bu zam onaylanmamış; maliyet artışları sonrası fırıncılar cezai yaptırımları göze alarak ekmeğe gayriresmi zam yaparak 5 TL’ye çıkarmışlardı.

Ekmeğin İstanbul’un bazı ilçelerinde resmi tarife olmaksızın 5 TL’ye çıkmasını ilk olarak SÖZCÜ duyurmuş, İTO’dan ise bu zammın duyurulması üzerine ‘bizim resmi tarifemize göre ekmek 3 TL’ açıklaması gelmişti.

Fırıncılar maliyetlerindeki artışlar sonrası gayriresmi zam yaparak ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çeken Balcı, “Siz vereceğiniz fiyatı 2-3 ay geciktirirseniz fırıncı esnafı 8 ay normal ticaret de yapsa o 3 aylık kaybını yerine koyamaz” dedi.

“Onun için mevcut uygulanan fiyatın bütün illerde uygulanması için yetkili kurumlar gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor” diyen Balcı, şöyle devam etti:

“Tüm Türkiye'de kg fiyatı 20 TL uygulanırken, size 2,5 ay önceden müracaat edilmiş bir ekmek fiyat tarifesi varsa, siz kanun gereği 1 ay içerisinde neticelendirmeniz gerekiyorsa görevinizi yapmayarak ondan sonra ‘bizim resmi fiyatımız 3 TL' açıklama yapmanız doğru bir açıklama olmaz. Bu şekilde görev yapanlar da görevini ihmal etmiş olur. Kaosa sebep olur. Onların da en kısa sürede bu yanlıştan dönmesini talep ediyoruz.”

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