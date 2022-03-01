Fiyat İstikrar Komitesi üçüncü kez toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Fiyat İstikrar Komitesi 'enflasyonla mücadele' başlığıyla bu akşam üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin neden olabileceği riskler ele alınacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi'nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

RİSKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi. (İHA)