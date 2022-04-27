Gazprom kaynakları: 4 Avrupalı doğalgaz şirketi ruble ile ödeme yaptı

Rusya ve Avrupa arasında 'doğalgazı ruble ile ödeme krizi' sürerken Gazprom kaynakları, 10 Avrupalı doğalgaz alıcısının Gazprombank'ta ruble hesabı açtığını ve 4 Avrupalı alıcının ödeme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın doğalgaz şirketi Gazprom’dan Bloomberg’e konuşan bir yetkili, dört Avrupalı ​​gaz alıcısının doğalgaz için Ruble ile ödeme yaptığını açıkladı. Ayrıca yetkili, 10 Avrupalı ​​şirketin Rusya’nın ödeme yapmak için Gazprombank’ta hesap açtıklarını söyledi.

İsmini açıklamayan kaynak, “Diğer alıcılar Kremlin’in şartlarını reddetse bile, bir sonraki ödemelerin vade tarihi olan mayıs ayının ikinci yarısına kadar Polonya ve Bulgaristan’ın ardından daha fazla kesinti yapılması olası değil” dedi.

RUBLE ŞARTI GELMİŞTİ

Avrupa Birliği’nin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından Moskova, 1 Nisan’dan itibaren yapılacak sevkiyatların ruble olarak ödenmesini talep etmişti.

Ancak Avrupa Birliği, Kremlin’in önerdiği şekilde Gazprombank’ta euro ve ruble hesapları açmayı gerektiren mekanizmanın yaptırımları ihlal edeceğini bildirmişti.

POLONYA VE BULGARİSTAN’IN GAZI KESİLDİ

Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom, bugün yaptığı açıklamada Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışının kesildiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin ruble ile ödeme yapmadığı için gaz akışının kesildiği belirtildi.

Böylece Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya’nın gaz akışını kestiği ilk ülkeler Polonya ve Bulgaristan oldu.

AB KOMİSYONU BAŞKANI: ŞANTAJ YAPILIYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya’nın Avrupa’daki bazı ülkelere doğalgaz akışını durdurmasını “şantaj” olarak niteledi. Von der Leyen, bu adımın kabul edilemez olduğunu ve Rusya’nın bir gaz tedarikçisi olarak güvenilmezliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’dan gaz akışının kesilmesi ihtimaline göre acil durum planı hazırladığını kaydeden von der Leyen, Avrupa Komisyonu olarak alternatif kaynaklar bulunması için ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

‘RUBLE’Yİ REDDEDERLERSE KARARNAME YÜRÜRLÜĞE GİRER’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirterek, “Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer” dedi.

Peskov, Rusya’nın şantaj yaptığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, “Tüm yeni koşullar müşterilere önceden bildirildi” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Gazprom, Avrupa'ya doğalgaz akışını durdurdu

İlginizi Çekebilir 'Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi bir şantaj'