Geçim derdine düşen vatandaş kartları boşalttı

Haftalık kartlı harcamalar 50 milyar TL’nin altına düşmüyor. Kredi kartlarında borç bakiyesi bir yılda 80 milyar liralık artışla 231.6 milyar liraya ulaştı. Vatandaş kartlara yüklenince, haftalık kartlı harcamalar nisanda 59 milyara ulaşarak rekor kırdı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Satın alma gücü giderek daralan vatandaş 10 liralık, 20 liralık alışverişte bile nakit kullanamaz duruma gelirken, kartların limitleri masraflara yetmiyor. Semt pazarlarında dahi artan post cihazları neticesinde son 7 haftadır banka ve kredi kartı ile yapılan haftalık harcamalar 50 milyar liranın altına düşmüyor. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre “banka ve kredi kartı ile yapılan harcamalar tutarı” ise 25 Mart-12 Nisan haftasında 59 milyar 564 milyon lira ile tarihi rekor seviyesine ulaştı. Aynı hafta market harcamaları da 11 milyar 145 milyon lira ile rekor kırdı. 15 Nisan ile biten son hafta ise 10.2 milyar lirası marketlerde olmak üzere toplam 53 milyar 758 milyon liralık kartlı harcama gerçekleşti.

300 MİLYARLIK ARTIŞ

15 Nisan itibarıyla sene başından bu yana 707 milyar 311 milyon lira banka ve kredi kartlarıyla harcandı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 400 milyar 453 milyon lira seviyesindeydi. İğneden ipliğe gelen zamlar kartlı harcamalarda yüzde 76.6 artışa yol açtı. Kartlı harcamalar arttıkça kredi kartı borçları da katlanarak artmaya başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 15 Nisan haftasında 231 milyar 931 milyon TL'ye ulaşan kredi kartlarındaki borç bakiyesi 1 yılda tam 80 milyar TL büyüdü.

Son bir yılda 980 bin kişi kart borcundan takibe düştü

Kartlar ve kredili mevduat hesapları geçinmek için son çare olunca ilk kez kullananların sayısı da artıyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, ocak ayında 373 bin kişi, şubatta ise 165 bin kişi ilk kez kredi kartı kullandı. Böylece şubat itibarıyla kredi kartı kullanan kişi sayısı 30.3 milyona çıktı. Bireysel kredi kartını ödememiş kişi sayısı ise Şubat 2021 itibarıyla son bir yılda 980 bin kişiye ulaştı.