Halkın yüzde 89’u ev alana vatandaşlık verilmesini istemiyor

Yapılan son araştırma, yabancılara gayrimenkul satışı konusunda toplumda görüş birliği olduğunu ortaya koydu. Buna göre halkın sadece yüzde 11'i ev alarak TC vatandaşlığı kazanılmasını onaylıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de vatandaşların ezici bir çoğunluğu ev satışı ile vatandaşlık verilmesine karşı. “Ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesini doğru buluyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği vatandaşların yüzde 89'u “Hayır” yanıtını verdi. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 5-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan araştırma, toplumda her 10 kişiden yaklaşık 9'unun yabancıların gayrimenkul satışı ile Türk vatandaşlığı elde etmesine karşı olduğunu orta- ya koydu. Vatandaşların yalnızca yüzde 11'i ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesini doğru buluyor.

AKP'LİLER DE KARŞI

Bu sonuçlar 250 bin dolarlık ev alana aile boyu vatandaşlık veren düzenlemede rakamın 13 Haziran'da 400 bin dolara çıkarılacak olmasına rağmen, halkın bu süreçten hiç de memnun olmadığını kanıtlıyor. Araştırmada yanıtlar tercih edilen partiye göre de incelendi. Buna göre bütün seçmen gruplarında çoğunluk yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmelerine karşı. CHP seçmeninin yüzde 95'inden fazlası bu görüşte. AKP seçmeninin yaklaşık yüzde 80'i ve MHP seçmeninin yaklaşık yüzde 87'si de yabancıların ev alarak vatandaş olmasına karşı.

Ev alması hayal olan ücretli kesim çok tepkili

Yabancılara ev satışının, arz sıkıntısı yaşanan emlak piyasasında fiyatları daha da şişirdiği ve bu süreçte ücretli kesimin ev almasının artık neredeyse imkansız hale geldiği biliniyor. Bu paralelde araştırmada, ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesini doğru bulanların oranının en düşük olduğu grup ücretli özel sektör çalışanları oldu. Araştırmada, yabancıya gayrimenkul satışını teşvik edici yasal düzenlemeler yapılmasının doğru bulunup bulunmadığı da soruldu. Buna yüzde 84, “Doğru bulmuyorum” yanıtı verdi.