Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kredi piyasası vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısına dair yapılan açıklamada "Makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkileri analiz edilmiş ve finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin beşinci toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
* “Finansal İstikrar Komitesinin 5. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 25 Temmuz 2022 günü gerçekleştirilmiştir.
“BANKACILIK VE SİGORTACILIK SEKTÖRLERİNDEKİ GELİŞMELER MERCEK ALTINA ALINDI”
* Küresel ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği toplantıda;
i) Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları,
ii) Küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
* Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır.
KREDİ PİYASASI MESAJI
* Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruş devam etmekte olup, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü görülmektedir.
* Makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkileri analiz edilmiş ve finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir.
* Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir.”