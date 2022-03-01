Hükümetin yastık altı altın uygulaması bugün başladı

Vatandaşların fiziki altın birikimlerini finansal sisteme dahil etmeyi amaçlayan uygulamalar bugün başladı. Altın kuyumcular, platformlar ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edilecek. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlar yatırabilecek.

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Vatandaşların 250 milyar dolara ulaştığı düşünülen yastık altında bulunan fiziki altın birikimlerini finansal sisteme dahil etmeyi amaçlayan uygulama bugün başladı.

Yastık altı altını sisteme kazandırılması ile büyümenin finansmanında yurtiçi tasarrufların payının artırılması amaçlanıyor.

Büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerlilerin merkeze alınması sağlanarak TL cinsi tasarrufların cazibesinin de artırılması da hedefleniyor.

PLATFORMLAR VE BANKALAR ARACILIĞIYLA TESLİM

Şubat ortasında bugün başlayacağı açıklanan sistem için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yastık altındaki büyük tasarruflar ülkemizin gerçeği olmasına rağmen bunun ekonomiye kazandırılmasına yeterince yol alınamadı” demiş ve 2022’de 1,500’ün üzerinde kuyumcunun sisteme dahil olmasını öngördüklerini söylemişti.

Altın kuyumcular, platformlar ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edilecek. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlar yatırabilecek. Talep halinde altın fiziki olarak geri de alabilecek.

Nebati bugünkü Twitter paylaşımlarında da “Tasarrufunuzdaki altınlarınızı banka hesabınıza yatırmak için, belirli bir gün de belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını beklemeksizin işlem yapabileceğiniz bir sistemdir” dedi.

BAŞKA YATIRIMLARA DA ÇEVRİLEBİLİYOR

Altın Değerlendirme Sistemi’nde şu an Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, Vakıf Katılım, Yapı Kredi yer alıyor.

Altın rafinerileri, Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane, sistemin içinde yer alıyor.

Sistemin tanıtımına ilişkin detaylarda sisteme kazandırılan altın altın olarak tutulduğunda bile “ilave kazanç” verilmesi öngörülüyor. Altın cinsi açılacak hesaplar talep edilmesi başka yatırımlara da çevrilebiliyor. Altın hesabı teminat göstererek, mevzuatın izin verdiği ölçüde kredi kullanılabiliyor.

Nebati 11 Şubat’ta yastık altında 250 milyar dolar yani 5 bin ton altın bulunduğunu bunun 25 milyar dolarını sisteme çekebileceklerine inandığını söylemişti. (REUTERS)



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