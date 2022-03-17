İBB’den çarpıcı araştırma: Kadın ve genç işsizliği alarm veriyor

İstanbul’da 10 binden fazla kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre yüksek öğretimli kadınlarda, gençlerde ve uzun süreli işsizlerde işsizlik, endişe verici düzeyde.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı'nın sahada 10 bin 83 kişiyle birebir görüşerek yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında uzun süreli işsizlerin toplam işsizler içindeki payı yüzde 43 olarak kayıtlara geçti.

EĞİTİMLİ KADIN İŞSİZLERDEKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR

Araştırmaya göre kadın yükseköğretim mezunu işsizlerin toplam işsizler içindeki payı yüzde 42,8 olurken erkeklerde bu oran yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'da genç işsizlik oranı da yükseldi.

Bu oran erkeklerde yüzde 22,8 olurken; kadınlarda ise yüzde 30'a dayandı. İşgücüne katılım oranı bir yıl içinde erkeklerde yüzde 77,1'den yüzde 71,9'a gerilerken; kadınlarda bu oran yüzde 37,6'dan yüzde 33,6'a geriledi.

İstanbul'da istihdam oranları 2018'de erkeklerde yüzde 68,6 iken 2020'de bu oran yüzde 62'ye geriledi. Aynı dönemde kadınlarda ise bu oran yüzde 33'ten yüzde 28’e geriledi.

200 BİN KADIN İŞSİZ KALDI

Araştırma raporu sunumunun ardından gerçekleştirilen panelde, İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar, “2018 sonrası yaşadığımız sancılı yıllarda istihdamda ciddi kayıplar oldu, özellikle kadın istihdamı daha çok etkilendi; İstanbul'da yaklaşık 200 bin kadın işgücü kaybı yaşandı; kadınların çalışma hayatına katılımları açısından 5 yıl geriye gidildi.” dedi.

İstanbul'da kadın istihdam oranının yüzde 28 ile yüzde 62 olan erkek istihdam oranının yarısından az olduğuna dikkat çeken Banu Saraçlar, ücret konusunda da eşitsizlik olduğuna işaret etti. Saraçlar, “Kadın çalışan ve kadın beklenti ücretleri de erkeklerin yüzde 16 gerisinde” dedi.

İşsizlik konusunda merkezi hükümete büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Banu Saraçlar şöyle konuştu: “İBB'nin İnsan Kaynakları politikalarının uygulanmasına katkı veren İSPER olarak, bizler de sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bölgesel İstihdam Ofislerimizde iş arayanların iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca Enstitü İSMEK'lerde istihdama yönelik mesleki eğitimler veriyor, işsizlere vasıf kazandırıyoruz. Özellikle genç işsiz kadınlara yeni meslekler kazandırıyoruz.”

’38 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİK’

İBB İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminden Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ise, “İstanbul'da artan işsizliğe ve kent yoksulluğuna seyirci kalmamız mümkün değil. İBB'nin İBB ve iştiraklerinde liyakate dayalı bir istihdam ve İK sistemi kurduk. Adil ve şeffaf bir işe alım sistemi ile verimli istihdamı sağlıyoruz.” dedi.

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