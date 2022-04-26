İflas eden Sri Lanka’dan Çin hamlesi

Finansal krizdeki Sri Lanka, borçlarını yeniden yapılandırmak için Çin ile görüşmelere başladı.

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Tarihindeki en kötü finansal krizlerden birini yaşayan Sri Lanka, borcunu yeniden finanse etmek için Çin ile görüşmelere başladı.

Sri Lanka’nın Medya Bakanı Nalaka Godahewa, Çin’in Sri Lanka ile olan borcunun yeniden finanse edilmesini tercih ettiğini belirtti.

Beijing ile görüşmelerin erken aşamada olduğunu belirten Godahewa, “Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) şu anda Sri Lanka’ya angaje olma konusundaki istekliliğinden ötürü diğer ülkeler de bizim destek gördüğümüzün farkındalar. Halihazırda Dünya Bankası ve diğer kuruluşların destek taahhütlerini aldık” dedi.

51 MİLYAR DOLARLIK DIŞ BORÇ

51 milyar dolarlık dış borcunun taksitlerini ödeyemeyen ülkenin Maliye Bakanı Ali Sabry, finansman desteği bulmak için geçen hafta IMF, Dünya Bankası, Hindistan ve diğer devletlerle görüşmek için Washington’a gitti.

Sri Lanka ekonomisi, corona virüs salgını ve popülist hükümetin vergi kesintilerinden ağır etkilenmişti. Ülkenin döviz rezervleri tükenmiş, yakıt, gıda ve ilaç kıtlığından dolayı binlerce insan süreci sokaklarda protesto etmişti.

Çin, Sri Lanka’ya 3.5 milyar dolarlık kredi sağlamıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Ocak ayında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Sri Lanka’nın borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda Çin’in yardımını istemişti.

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