İktidar açlıktan değil, açıklanmasından rahatsız

Bakan Bilgin, eylül ayında 7 bin 245 liraya yükselen açlık sınırı için, “Bunlar bilimsel temeli olmayan şeyler” diyerek eleştirdi. Bilgin, beyin göçü için de, “Gidenler geri gelirse sorun yok” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyon ve işsizlik gibi verileri olduğundan daha aşağıda göstermekle eleştirilen iktidar Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk rakamlarından da rahatsız oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş'in Eylül ayı için açıkladığı 7 bin 245 liralık açlık, 23 bin 60 liralık yoksulluk sınırı için, “Herkes bir rakam söylüyor. Nasıl olsa hesabı sorulmuyor. Bunlar bilimsel temeli olmayan şeyler” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) işçi, işveren ve devlet temsilcilerini bir araya getirdiği Ortak Paylaşım Forumunun 4'üncüsü yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, asgari ücret için 10 bin lira gibi rakamların telaffuz edilmesine tepki göstererek, “Ben de 20 hatta 25 bin lira derim. Ama gerçekçi olmaz. Asgari ücret konusunda enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıran düzenlemeler yapacağız. Sosyal koruma sağlayacak bir asgari ücret olmalı” dedi.

TÜM SORUNLARI ÇÖZEN EYT

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını, bütün sorunları aşmaya yönelik kapsamlı bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Bilgin, “Çok detaylı bir çalışma herkesin durumu özellikleri, sorunları farklı bireysel sorunları da kolektif sorunu çözer gibi çözeceğiz. İnsanların kafasındaki gelecekle ilgili endişeleri giderecek bir düzenleme olacak” dedi.

GERİ GELİRSE SORUN YOK

Bilgin, beyin göçüne ilişkin sorulara da yanıt verirken, hareketlerden endişe etmemek gerektiğini savundu. Türkiye'deki imkanları yetersiz bulanların ya da daha iyi imkanlar bulanların gittiğini ifade eden Bilgin, “Türkiye'de imkanlar bulanlar da Türkiye'ye geliyor. Gidenler sürekli orada kalıyorsa, dönmüyorlarsa sorun var demektir, dönüyorlarsa endişe etmemize gerek yok” değerlendirmesini yaptı.

BÖLGESEL İÇ SAVAŞ

Konuşmasında ABD'yi sert dille eleştiren Bilgin, ABD'nin ikinci dünya savaşı sonrası kurduğu hegomanyasının giderek kaybolduğunu, patronajını sürdürmek için barış ve işbirliği yerine eski yöntemlerle adımlar attığını ifade etti. Bilgin, “Hangi eski adımları atıyor? Bölgesel savaşlar çıkarıyor, iç savaşlar çıkarıyor. Terör örgütüne (PKK/PYD) tırlar dolusu silahlar vermesinin ne anlamı var? İç savaş kışkırtıcılığıdır. Uzun vadede Ortadoğu'dan kovulmalarına neden olur. Dünyanın diğer istikrarsızlık oluşturdukları yerlerinde güç kaybetmelerine yol açar. ABD'nin hegomanyasını sürdürmesi, sistemini yeniden kurması artık imsansız. Aksine daha fazla kaybedecekler” dedi.

ÇALIŞANIN CEBİNDE 4 BİN 800 TL KALACAK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da yemek yardımı gibi sosyal yardımlardan vergi alınmayacak olmasının çalışanlara yarayacağını belirtirken, “Bin liralık yemek yardımı için ödenen bin 400 TL idi. Şimdi devlet artık 400 lirayı almayacak. Bu sayede yıllık 4 bin 800 lira çalışanların cebinde kalacak” dedi. Kayıt dışılık her 1 puan arttığında devletin 7 milyar lira kayba uğradığını ifade eden Akkol, kayıt dışılığı 15 puana kadar indirilmesi halinde ise devlet bütçesine 100 milyar lira katkı sağlanacağını söyledi.

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