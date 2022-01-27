İktidarın ‘U’ dönüşü dahi sermaye çekmez

Küresel piyasalarda uzun süre biriken risklerin bir anda fiyatlandığını söyleyen ekonomist Atilla Yeşilada, “AKP hükümeti bir gecede tüm politikalarını dünya ekonomisin genel kurullarına ayarlasa dahi sıcak para gelmez çünkü gelecek sıcak para yok” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Küresel piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) korkusu ve beraberinde Ukrayna ekseninde artan jeopolitik risklerin gölgesinde büyük çaplı bir satış dalgasına maruz kaldı. Yaşanan türbülansın arkasında Fed'den beklenen hızlı ve erken faiz artışları en büyük endişe kaynağı oldu. Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında ekonominde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Hisse senetleri ve kripto paralar gibi tüm riskli varlıkların ‘okka' altında olduğunu belirten ekonomist Atilla Yeşilada, “Nedeni uzun süredir biriken risklerin bir anda fiyatlanması. Reel ekonomiye bulaşan ciddi bir kriz beklemiyorum ama ekonominin yavaşlaması sonucunu doğuracak” dedi. Yeşilada, Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin kurumsal tahvillerine kadar tüm riskli varlıkların tehdit altında olduğunu söyledi. Bunun Türkiye'ye etkisinin sıcak para vasıtasıyla olmayacağını çünkü kaçacak sıcak para kalmadığını söyleyen Yeşilada, “Türkiye'de hakikaten sıcak para yok, ancak gelişmekte olan ülkelere para akımı yavaşlayacak. Dolayısıyla AKP hükümeti bir gecede tüm politikalarını dünya ekonomisin genel kurullarına ayarlasa dahi sıcak para gelmez çünkü gelecek sıcak para yok” yorumunu yaptı.

Kredilere yansıma riski var

– Türkiye'nin ciddi bir kredi ihtiyacı olduğuna işaret eden Yeşilada, “Şu anda Fed faizi sıfır, sene sonunda yüzde 1'e çıkarsa, bu borçlanma maliyetlerini 100 baz puan ekleniyor. Yani % 2.25 dolar faizi ile kredi alırken %3.25 ile alacaksınız. Bunun swap maliyeti var, vergileri var. TL faizlere yansıması 4-5 puan. Üstelik Fed bir de bilanço daraltmaya başlarsa kredi bulmakta zorluklar da baş gösterebilir” dedi.

Mevcut durum yatışır ancak oynaklık sürecek

– Ekonomist Atilla Yeşilada, “Fed'in tahmin ettiğinden daha yüksek bir enflasyon tehlikesi var. Yatırımcıların Fed'in 2023 sonuna kadar parasal sıkılaşmayı sürdüreceği gerçeğine göre hazırlıklı olması gerekir. Mevcut durum bir iki haftada atlatılsa dahi sene içinde kısa soluklu ayı pazarına giriş ve düzletmeler tekrarlanır” dedi.