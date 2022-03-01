İmalat PMI şubatta geriledi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla hafif bir düşüşle 50,4 düzeyinde gerçekleşti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sanayi Odası (ISO) Türkiye İmalat PMI, şubatta bir önceki aya düşerek 50,4 düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında İmalat PMI 50,5 olarak gerçekleşmişti

Türkiye imalat sektöründe yer alan 400'ün üzerinde şirketin yöneticisiyle yapılan anket verilerinden derlenen sonuçlara göre, imalat sektöründe şubat ayında fiyat artışlarının güçlü olduğu görülürken doğalgaz ve elektrik kısıntısı üretimde daralmaya yol açtı.

İhracat siparişleri büyüme kaydederken toplam yeni siparişler daralma gösterdi. İstihdam artışı devam etti.

BÜYÜME İVME KAYBEDİYOR

İSO için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI’a göre sektör, geçen yıl koronavirüs yasaklarının gevşetildiği Haziran ayından bu yana büyüme kaydediyor. Ancak PMI son iki aydır büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 seviyesine yaklaşarak büyümenin ivme kaybettiğini gösterdi.

PMI endeksi büyümeye işaret ediyor olsa da imalatçılar Şubat ayında üretimde daralmaya yol açan sorunlar yaşamaya devam etti.

İmalatçıların aldıkları yeni siparişler yükselen fiyatlar ve piyasadaki belirsizliğin etkisiyle art arda beşinci ayda da daralarak Şubat ayında 47,5’ten 46,8’e geriledi. Yeni siparişler endeksi geçen yıl Mayıs ayından bu yan en düşük değeri aldı.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise Ocak’ta 49 değerini alarak daraldıktan sonra Şubat’ta 51,2 ile tekrar büyümeye geçti.

Yeni siparişlerdeki daralmaya ve elektrik ile doğalgaz kısıntısı nedeniyle üretim alt endeksi de 48,9’dan 48,3’a gerileyerek art arda üçüncü ayda da daralmaya işaret etti.

ELEKTRİK VE GAZ KESİNTİLERİ ETKİLEDİ

Türkiye’nin başlıca doğalgaz tedarikçilerinden İran’ın gaz akışını kesmesi sonucu Ocak sonunda sanayiye verilen gaz ve elektrik miktarı kısıtlandı. Kısıtlama ancak Şubat ayı içinde tamamen sonlandırıldı.

Sektörün bekleyen iş stoku enerji kısıntısı nedeniyle üretimin aksaması sonucu dört aydır ilk defa artış kaydetti.

İmalat girdi maliyetleri ham madde , enerji ve nakliye fiyatları ile çalışan ücretlerindeki artış nedeniyle Şubat’ta keskin şekilde yükseldi. Bazı şirketler TL’deki değer kaybının bu etkileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

FİYATLAR BELİRGİN ÖLÇÜDE ARTTI

İmalatçılar girdi maliyetlerindeki artışı fabrika çıkış fiyatlarına yansıtarak fiyatlarını belirgin ölçüde artırdı. Buna karşılık fiyatlardaki artış TL’nin keskin değer yitirerek yeni bir kur krizini tetiklediği Kasım-Aralık aylarının altında kaldı.

İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Elektrik ve doğalgaz arzındaki aksamalar, Şubat ayında Türk imalatçılarının yaşadığı zorlukları artırdı ve üretimin yavaşlamasında rol oynadı… maliyet artışlarının ilk çeyrek ortalarında güçlü seyrini korumasına rağmen, son PMI verileri enflasyonist baskıların yılın başlarında tepe noktasına ulaşmış olabileceğine işaret etti” dedi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Büyüme rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın desteğine Ukrayna'dan teşekkür