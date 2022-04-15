IMF Başkanı’ndan küresel ekonomi için karamsar tablo

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel büyüme tahminlerini düşüreceklerini açıklayarak ekonomi üzerindeki risklere dikkat çekti. Georgieva ayrıca enflasyonun kalıcı hâle gelmemesi için önlem alınması gerektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dün yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna savaşının gıda ve enerji fiyatlarını yükseltmesi ve bunun zaten kırılgan olan ekonomiler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2022 ve 2023 için küresel büyüme tahminlerini düşüreceklerini açıkladı.

Haftaya pazartesi günü başlayacak ‘IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’ öncesinde yaptığı değerlendirmelerde küresel ekonomiye dair karamsar bir tablo çizen Georgieva, büyüme görünümünü düşüreceklerini belirtirken ülkeleri enflasyon konusunda uyardı.

KÜRESEL BÜYÜME DÜŞECEK

Georgieva, önümüzdeki hafta IMF ve Dünya Bankası’nda yayınlanacak yeni tahminler öncesinde yaptığı konuşmasında, IMF’nin küresel ekonominin yüzde 86’sını oluşturan 143 ekonomi için büyüme görünümünü düşüreceğini, ancak çoğu ülkenin pozitif büyümeyi sürdüreceğini söyledi.

IMF, ocak ayında küresel büyüme tahminini yüzde 4,4’e düşürmüştü. Georgieva yeni tahmin hakkında bilgi vermese de IMF’nin açıklayacağı rakamın yüzde 4,4’ün altında olacağını belirtti. IMF Başkanı, “O zamandan beri, savaş ve yansımaları nedeniyle görünüm önemli ölçüde kötüleşti” dedi.

ENFLASYON UYARISI

Enflasyon, finansal sıkılaştırma ve Çin’deki karantinaların küresel tedarik zincirlerinde yeni darboğazlara neden olduğunu belirten Georgieva, enflasyon sorununa da özel bir parantez açtı.

Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığını belirten Georgieva, “Enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalmasını öngörüyoruz.” diye konuştu. Kalıcı enflasyona dair artan bir risk olduğunu belirten Georgieva, merkez bankalarının kararlı davranması gerektiğini belirtti.

Gıda güvensizliğinin de önemli bir sorun oluşturabileceğini ifade eden Georgieva, gıda güvenliğini desteklemek için çok taraflı bir girişimle hareket edilmesi gerektiği konusunda ülkeleri uyardı.

Öte yandan Georgieva, IMF’nin Tunus, Sri Lanka ve Mısır’la da kredi görüşmelerine başlayacağını duyurdu.

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