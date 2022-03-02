IMF ve Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya 3 milyar dolarlık destek

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde ek fon sağlamak için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası ve IMF başkanları, Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’yı desteklemek için 3 milyar dolarlık bir fon hazırladıklarını duyurdu.

Dünya Bankası yönetim kurulu aynı zamanda bu hafta sunulacak en az 350 milyon dolarlık hızlı bir bütçe desteği operasyonunu da değerlendirecek. İki kurumun başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, bunu sağlık ve eğitim için verilecek 200 milyon dolarlık desteğin takip edeceğini söyledi.

2020’DE İMZALANAN BORÇLAR VERİLMEYİ BEKLİYOR

IMF yönetim kurulunun Ukrayna’nın ‘Hızlı Finansman Aracı’ ile acil para talebini önümüzdeki hafta değerlendirebileceği belirtildi. IMF ayrıca, Ukrayna’nın 2020 kredisinin gözden geçirilmesi üzerinde çalışmaya devam ettiğini hatırlattı. Bu kredinin 2,2 milyar doları ödenmeyi bekliyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre, geçen hafta yönetim kurulu üyeleri, savaşın neden olduğu siyasi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle daha fazla ödemeyi onaylamak için izinleri olup olmadığını soruşturdu.

BAŞKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass dün Ukrayna’daki savaş hakkında “Kurumlarımız Ukrayna’yı finansman ve politika alanlarında desteklemek için birlikte çalışıyor ve bu desteği acilen artırıyoruz. Kriz önlemleri konusunda yetkililerle günlük temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

Georgieva ve Malpass, savaş nedeniyle emtia fiyatlarının yükseldiğini, enflasyonun yükselebileceği riskinin görüldüğünü ve çatışmaların devam etmesi halinde finansal piyasalarda görülen aksamaların daha da kötüleşeceğini belirtti.

‘YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLACAK’

Georgieva ve Malpass, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer müttefikler tarafından Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların da oldukça etkili olacağını düşündüklerini açıkladı.

Georgieva ve Malpass ortak açıklamalarında “İnsanlar öldürülüyor, yaralanıyor ve ülkelerinden kaçmak zorunda bırakılıyor. Ülkenin fiziksel altyapısı da çok büyük şekilde zarar gördü. Bu korkunç gelişmeler sırasında Ukrayna halkının yanındayız” ifadelerine yer verdi.

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