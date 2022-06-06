İngiliz tatil için 2 maaş Türkler 12 maaş harcıyor

4 kişilik bir İngiliz aile, Türkiye’de 5 yıldızlı tatili 2 asgari ücrete yapabilirken TC vatandaşı asgari ücretli için ise bu 1 yıllık maaş demek.

Özlem Ermiş BEYHAN

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İngiltere'de son günlerde Türkiye'nin sterlin bazında nasıl yarı yarıya ucuzladığını anlatan haberler yapılıyor. Türkiye'nin yaşadığı kur krizi öncesinde, 2019-2020 yıllarında 8 TL seviyesinde olan sterlin bugün 20 TL'nin üzerinde. Bu, Türkiye'de tatili İngilizler için neredeyse bedava hale getirmiş durumda.

UCUZUN DA UCUZU

İngiliz basınında yer alan haberlerde, “Türkiye her zaman İngilizler için uygun fiyatlı bir yaz tatili seçeneği oldu ama artık ucuzun da ucuzu. Pandemi öncesine göre sterlin, TL'ye göre iki kattan fazla değerli hale geldi” ifadesi kullanıldı. Bu yaz bir İngiliz'in ailesinin uçak dahil Türkiye'de yapacağı 5 yıldızlı tatil için ödeyeceği ortalama rakam toplam 3.500 sterlin. Güney sahillerinde İngilizler için 4 kişilik bir ailenin her şey dahil toplam 2.500 sterline 5 yıldızlı tatil yapabileceği de pek çok seçenek var.

3 ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin 1.400 sterlin olduğu ülkede en düşük maaşı kazanan bir kişi bile 2, en fazla 3 aylık maaşı ile Çeşme'de ya da Antalya'da ailesiyle uçak dahil 1 haftalık 5 yıldızlı tatil yapabilirken, aynı tatil Türkiye'deki asgari ücretlinin neredeyse 1 yıllık maaşına denk geliyor. Daha uygun, az yıldızlı otellerde tatil, bir İngiliz için evinde kalmaktan bile ucuza geliyor.

5 yıldızlı tatil artık çok zor

Orta gelirli bir Türk vatandaşı için bu yaz 5 yıldızlı bir otelde 1 hafta tatil yapmak hayal oldu. 2 yetişkin ve 2 çocuk için, 5 yıldızlı ancak ortalama bir otelde bir gün geçirmenin maliyeti 5 bin liraya çıkmış durumda. Bu, 1 haftalık 5 yıldızlı tatilin ortalama 35 bin TL'ye yükselirken, ortalama 600 TL olan uçak bileti de hesaba katıldığında 4 kişinin yol gideri 5 bin lira oluyor. Lüks bir otele gitmek istenildiğinde ise 4 kişi için ödenecek rakam 100 bin liralara çıkıyor.

Güneşten korunmak bile pahalı

İğneden ipliğe gelen zamlar güneş kremlerinin fiyatlarına da yansıdı. Bugün belirli bir kalitedeki güneş koruyucu kremin fiyatı 100-150 TL seviyesine yükselmiş durumda. Sosyal medyada “Fiyatlar uçmuş. Bu yaz ‘Allahım sen beni güneşten koru' diye dua ederek güneşten korunacağız” esprisi yapılıyor.