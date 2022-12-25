İnşaat sektöründen acı itiraf: Daire almak hayal oldu

Adana Ticaret Odası’nda inşaat sektörü hakkında konuşan meslek grupları, sektörün her damarından kan aktığını belirterek, proje, imar, altyapı gibi sıkıntılara çözüm beklediklerini dile getirdi.

Mehmet SERBES

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Adana Ticaret Odası'nda (ATO) meslek grupları üyeleri bir araya gelerek inşaat sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıda söz alan ATO Başkan Yardımcısı Aziz Kaya, sektörün yaşadığı problemlere değinerek, son 1 yılda yüzde 200-500 arasında yükselen inşaat maliyetlerinin daire fiyatlarına yansıdığını bu durumun gayrimenkul fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olduğunu kaydetti.

“Gayrimenkul yatırımı yapmak şöyle dursun, ihtiyaç halinde bile daire almak hayal oldu” diyen Aziz Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“Sektörün her damarından kan akıyor. Sadece yap-sat firmaları değil kamu müteahhitleri de fiyat farkından dolayı mağduriyet yaşıyor. Proje, imar, altyapı sıkıntıları yaşanıyor. Bu sorunlara ivedilikle çözüm bulunmalı”

İNŞAAT SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER YAŞIYOR

16. Grup Meslek Komitesi Başkanı Suzan Aydemir de yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün pandemiyle beraber başlayan kapanma süreci ve ardından gelen yüksek enflasyonun alım gücünü düşürmesiyle zor günler yaşadığını kaydetti.

Sektörün birçok problemi olduğunun altını çizen Aydemir, toplantı sonunda oluşacak sorun ve beklentiler raporunu, ATO'nun gücü eşliğine gerek TOBB nezdinde gerek Bakanlıklar ve Belediyeler nezdinde çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

MÜTEAHHİTLER ÇÖZÜM İÇİN BEKLİYOR

Toplantıda sırasıyla söz alan DAİMFED Genel Başkanı ve Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı (AYAMDER) Nadir Vurankaya, Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu ve İnşaat Müteahhitleri Odası Adana Şubesi Başkanı Hasan Sungur inşaat sektörünün yerelde ve ulusaldaki temel sorunlarını dile getirerek çözüm için beklentilerini aktardılar.

Toplantının kapanışında konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, inşaat sektörünün yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve takip ettiğini belirterek “Üzerinde mutabık kalınan konularda, ortaklaşa hazırlanacak ve haklı talepleri içeren sağlam bir dosya ile hangi Bakanlıkla görüşmek gerekiyorsa randevu alıp, sektörle birlikte Ankara'ya gitmeye ve konuların takipçisi olmaya her zaman hazırım. Yeter ki sorunlar ve çözüm önerileri noktasında tek ses olmayı sürdürelim” şeklinde konuştu.

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