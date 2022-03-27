İşkur’a kayıtlı genç işsiz 1 milyonu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki” dedi ancak sadece İŞKUR’a kayıtlı 1 milyon 31 bin 612 genç iş arıyor.

Deniz AYHAN

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki” dedi ancak sadece İŞKUR'a kayıtlı 1 milyon 31 bin 612 genç iş arıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilen 2018 yılının şubat ayında İŞKUR'a kayıtlı kişi sayısı 2 milyon 418 bin 613'ken, bu sayı 2022 şubat ayında 3 milyon 188 bin 263'e yükseldi. İŞKUR bu yıl, 1 milyon 276 bin 282 kişiyi özel sektörde işe yerleştirmeyi planlıyor.

KADINDA HEDEF DÜŞÜK

2022 yılının şubat ayı itibarıyla 1 milyon 600 bin 437 kadın İŞKUR aracılığıyla iş arıyor. Ancak İŞKUR, 2022 yılında özel sektörde işe yerleştirilenler içindeki kadın oranını yalnızca 0.5 puan artırmayı hedefledi. 2017'de 5 milyon 245 bin 426 kez e-devlet üzerinden ‘işsizlik ödeneği/iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneği' sorgulanırken, 2021 yılında bu sayı 38 milyonu aştı. 2021'de 1 milyon 491 bin 339 kişiye, 8.3 milyar lira işsizlik ödeneği verildi.

64 milyar TL ödeme yapıldı

İŞKUR tarafından 2021 yılında 3 milyon 773 bin 465 kişi için 36.7 milyar TL kısa çalışma ödeneği, 3 milyon 95 bin 836 kişi için 14 milyar TL nakdi ücret desteği, 1 milyon 491 bin 339 kişi için 8.3 milyar TL işsizlik ödeneği ve 5 milyar TL normalleşme teşviki olmak üzere toplam 64 milyar TL ödeme yapıldı.