İspanya’da enflasyon haziranda çift haneyi gördü

İspanya'da haziranda yıllık tüketici enflasyonu yüzde 10,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İspanya yıllık tüketici enflasyonu bir önceki yüzde 8,5’den sert yükselerek yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre tüketici enflasyonu İspanya’da Nisan 1985’ten bu yana ilk kez yüzde 10’u aştı.

Bu oran Bloomberg anketindeki 15 tahminin tümünden fazla oldu. Ekonomistlerin ortalama tahmini yüzde 8,7 olmuştu. İspanya’da çift haneli enflasyonun faiz oranlarında artış için hazırlık yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yöneticilerini cesaretlendirmesini bekliyor.

İspanya ile birlikte Yunanistan, Portekiz ve Estonya’da da enflasyon endişe verici seviyelerde bulunuyor. Euro Bölgesi’nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1’e yükselmişti. Euro bölgesinin haziran ayı enflasyonu ise cuma günü açıklanacak.

EURO’NUN PATRONLAR ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

İspanya’nın tüketici enflasyonu hükümetin tüm çabalarına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar, ECB on yıldan fazla bir süredir ilk kez faiz oranlarını yükseltmeye hazırlanırken fiyat baskısının arttığına işaret etti.

ECB temmuzda 25 baz puanla faiz artışlarına başlayabileceklerini söylemişti. Bankanın politika faizi şuanda yüzde 0 seviyesinde bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, dün temmuzda gerçekleştirilmesi planlanan 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin söylemini yinelerken orta vadeli enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda hızlanabileceklerini belirtti.

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