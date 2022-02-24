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İthalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünlerde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde değişiklik yapıldı.

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İthalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünlerde değişiklik

İthalat rejimi kararı çerçevesinde ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde ek-1 ve ek-2 tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonuna sahip bazı ürünler çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca, listenin ek-3 tablosu da yeniden düzenlendi.

Kaynak: Resmi Gazete

İthalatta ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin 31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararının ek-1 ve ek-2 listeleri, genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) ülkelerinden yapılacak ithalata belirlenen oranlarda ek gümrük vergisi ödenmesini öngörüyor. (REUTERS)

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