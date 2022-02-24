İthalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünlerde değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde değişiklik yapıldı.
İthalat rejimi kararı çerçevesinde ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde ek-1 ve ek-2 tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonuna sahip bazı ürünler çıkarıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca, listenin ek-3 tablosu da yeniden düzenlendi.
İthalatta ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin 31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararının ek-1 ve ek-2 listeleri, genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) ülkelerinden yapılacak ithalata belirlenen oranlarda ek gümrük vergisi ödenmesini öngörüyor. (REUTERS)