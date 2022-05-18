Japonya ekonomisi iki yılın ardından ilk çeyrekte küçüldü

Japonya ekonomisi corona virüsü kısıtlamalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilemesi ve emtia fiyatlarındaki artışın yeni baskılar oluşturmasıyla iki yılın ardından ilk çeyrekte yüzde 1 daralma kaydetti.

Ekonomistler dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1.8 daralmasını bekliyorlardı.

2.7 trilyon yen (20.86 milyar dolar) değerinde ekstra bütçe harcamasının ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ekonomideki daralma nedeniyle 10 Temmuz’da ekonomiye daha fazla destek verme baskısıyla karşı karşıya kalabilir. (REUTERS)