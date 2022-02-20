JP Morgan: Fed 9 kere faiz artıracak

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, ABD enflasyonunun son 40 yılın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştireceği faiz artışlarına ilişkin tahminleri güncelledi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın ekonomistleri, Fed’in enflasyonu düşürmek amacıyla art arda dokuz toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını söyledi. Politika faizi 0-0,25 arasında olan Fed, JP Morgan’ın öngördüğü artışa giderse bu oran 2,25 puan daha artmış olacak.

Banka, ABD’de tüketici fiyatlarının ocakta 1982’den bu yana gördüğü en büyük artışı kaydetmesinin ardından Fed’in para politikasındaki sıkılaştırmayı daha da sertleştireceği tahmininde bulundu.

‘TÜM TOPLANTILARDA FAİZ ARTIŞI OLACAK’

JP Morgan Başekonomisti Bruce Kasman liderliğinde bir araştırma notu kaleme alan ekonomistler, “Şimdi Fed’in önümüzdeki dokuz toplantının her birinde politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. JP Morgan’ın daha önceki tahmini Fed’in mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönündeydi.

Ocak ayı ABD enflasyonunun “yukarı yönlü sürpriz” olduğunu belirten ekonomistler “Son çeyreğin rekor hızından bir yavaşlama görmüyoruz” dedi.

WALL STREET’TE TAHMİNLER YÜKSELİYOR

JP Morgan ekonomistleri böylece Wall Street’teki diğer meslektaşlarının tahminlerine katılmış oldu. Goldman Sachs daha önce faiz artışı sayısına ilişkin yaptığı tahmini 5’ten 7’ye çıkarmıştı. Morgan Stanley ise 6 faiz artışı tahmin ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Fed yöneticilerinin de şahin mesajları devam ediyor. Cuma günü New York’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’nin son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “Para politikasının mevcut duruşunun temelleri yanlış ve önemli ayarlamalar gerekiyor” dedi.

MARTTA FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Yılın ilk toplantısını ocak ayı sonunda yapan ve politika faizini sabit bırakan Fed bir sonraki faiz kararını mart ayında açıklayacak.

Fed’in bu toplantıda faiz artırım döngüsüne başlaması öngörülüyor. Kritik karar 16 Mart saat 22.00’de açıklanacak. Bu yılın üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek.

Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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