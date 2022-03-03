Kalkınma ve Yatırım Bankası, TVF kredisi için BDDK’ya başvuracak

Kalkınma ve Yatırım Bankası TVF'den 1.5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlamasında uygunluk için BDDK'ya başvuracak.

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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu’na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ndan 1.5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması konusunda uygunluk için BDDK’ya başvuracak.

Banka konuyla ilgili açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

28.3 MİLYAR TL SERMAYE DESTEĞİ ALACAKLARDI

Şubat ayında Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın TVF’den toplam 28.3 milyar lira sermaye desteği alacağı açıklanmış, Ziraat Bankası’nın sermayesinin de TVF tarafından ödenmek üzere 21.8 milyar TL artırılacağı bilanço dipnotlarında yer almıştı. (REUTERS)



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