Kanal İstanbul manzaralı dev konut projesi için ilk adım atıldı

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’nden giriş noktasında, Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen 5 bin 785 konut ve 437 ticari birimden oluşan konut projesi için ilk adım atıldı. Kanal İstanbul manzaralı konut projesinin maliyeti 3 milyar 645 milyon 775 bin 648 TL olarak açıklandı. Proje toplam 1 milyon 68 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

Özlem GÜVEMLİ

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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) Küçükçekmece Gölü kıyısında yaptıracağı Avcılar Firüzköy Projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan proje tanıtım dosyasında, Kanal İstanbul manzaralı dev toplu konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

5 bin 785 konut ve 437 ticari birimden oluşan konut projesi, 6 mahalle olarak tasarlandı. Göl kıyısında 6 mahallede 304 blok yükselecek. Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan toplam 689 bin 326 metrekarelik arsa; imar planında özel sağlık, özel eğitim, konut ve ticaret fonksiyonlarına sahip.

1 MİLYON METREKARE KAPALI İNŞAAT ALANI

Projede blokların toplam oturma alanı 167 bin 527 metrekare olarak belirlendi. En yüksek kat yüksekliği 8 kat yani 32 metre. Yaya yolu, çocuk oyun parkı gibi yapısal peyzaj alanı için 341 bin 799 metrekare, yeşil alan için 180 bin metrekare ayrıldı.

Projede toplam 5 bin 600 araç kapasiteli otopark planlandı. Projedeki kapalı inşaat alanının toplamı 1 milyon 68 bin metrekare olacak. İnşaat için Emlak Konut GYO tarafından arazi etaplara bölünerek ayrı ayrı ihaleye çıkarılacak.

İSKAN AŞAMASINA 2027'DE GEÇİLECEK

Projenin tamamlanma süresi 5 yıl olarak belirlendi. Hafriyat aşamasının ise inşaat ihale usulü ile farklı firmalar tarafından yapılacağı için 3 yıl kadar sürmesi bekleniyor. Projenin iskan aşamasına, 2027 yılı ortalarında gelmesi hedefleniyor.

Proje sahası, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında “2. derece deprem bölgeleri” sınırları içerisinde yer alıyor.

BATHONEA ANTİK KENTİNİN YANI BAŞINDA

Proje alanının doğusunda ve güneyinde 1. derece arkeolojik sit alanı, batısında 3. derece arkeolojik sit alanı bulunuyor.

Bathonea Arkeolojik Kazı Alanı'nın yanı başında bulunan dev arazi, 2010 yılında arkeolojik sit alanı kapsamından çıkarılmış ve koruma kurulundan inşaat için sakınca olmadığı yönünde karar çıkmıştı.

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