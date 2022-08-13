Kızılay’ı batırıyorlar

‘Yardım kuruluşu’ olmasından çok yolsuzluk ve israfla anılan Kızılay hakkındaki iddiaları Meclis’e taşıyan Gürsel Tekin, Kızılay’ın resmen batırıldığını söyledi.

Başak KAYA

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Son yıllarda sık sık yolsuzluk ve israf ile gündeme gelen Kızılay hakkındaki iddialar, Meclis gündemine taşındı. Kızılay'ın resmen batırıldığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kızılay, hayır kurumu işlevini yitirdi, mal alan satan bir ticarethane oldu” dedi.

11 ŞİRKETLİ YARDIM KURULUŞU

Gürsel Tekin, Kızılay'la ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Tekin, önergesinde Kızılay'ın para transferi yaptığı kuruluşların da açıklanmasını istedi. Kızılay'ın holding haline geldiğini, kuruluş amacıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğunu savunan Tekin, “Siz hiç, 11 şirketi, 11 genel müdürü, 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı ve çok sayıda danışmanı olan bir yardım kuruluşu duydunuz mu” diye sordu.

“Eskiden milletin hayır niyetine malını, mülkünü bağışladığı Kızılay'ı bile tükettiler” diyen Tekin, “Halk enflasyonun altında ezilip yoksullukla boğuşurken yardım kuruluşu Kızılay'ın genel müdürleri 27 bin ile 38 bin lira arasında maaş alıyor. Kızılay'ı resmen batırıyorlar” diye konuştu. Tekin, “Yardım kuruluşu bile artık yolsuzluk, rant, yandaş, kavga, gürültü gibi şeylerin içine giriyorsa iktidarın her alanda getirdiği yozlaşmanın bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

‘İktidarın kişisel şirketi'

Kızılay'ın AKP'nin kişisel şirketi haline geldiğini savunan Gürsel Tekin önergesinde, Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti: “Kızılay son 5 yılda kaç taşınmaz, menkul ya da gayrimenkul satışı gerçekleştirdi, elde edilen geliri nerelerde kullanıldı? Kızılay'ı banka gibi kullanıp vergisiz para transferi yapan kişi ve kuruluşlar kimlerdir? Kızılay yönetim kurulu başkanı ve üyeleri kaç yerden ve toplamda ne kadar maaş ya da huzur hakkı almaktadır?”

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