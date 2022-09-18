KÖİ raporlarına milyarlık sansür

Döviz garantili Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin raporun yayınlanmasına son verilmesini eleştiren .CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "KÖİ projeleri için 100 milyar TL’yi aşkın ödeme yapıldığı ortaya çıkınca tamamen sansür yoluna gitmişler. Harcanan milletin parasıdır. Hesabının da millete verilmesi gerekir” dedi.

Başak KAYA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Milletin cebinden kuruş çıkmıyor” dediği ancak 2017-2022 döneminde bütçeden 100 milyar lira düzeyinde kaynak aktarılan döviz garantili Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin raporun yayınlanmasına son verildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2012-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yıllık olarak yayınlanan “Dünyada ve Türkiye'de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler Raporu”nun güncel haline ulaşmak için CİMER'e başvurdu. Başvuruya, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak yayımlanmış ‘Dünyada ve Türkiye'de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler Raporu' bulunmamaktadır” yanıtını verdi. Altay, şunları söyledi:

TEK ADAM UYGULAMASI

“Raporlarda projelerin hazırlık süreci, fizibilite ve öncelik sıralamasına dikkat edilmesi gibi uyarılar var. Bu aşamalar iyi hesap yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. Ama bunların dikkate alınmadığı bir çok örnekle karşı karşıyayız. Ayrıca son raporda, şeffaflık önerisi yer alırken, bırakın şeffaflığı rapor tamamen yok ediliyor. Tipik bir tam tek adam uygulaması. Tek adam düzeninin en belirgin özelliklerinden biri karartmadır. Hesabını veremedikleri her şeyi karartıyorlar.”

Harcanan milletin parası, hesabı verilmeli

Doğalgaz sorunu yaşanınca geçen yıl doğalgaz depolarındaki gaz miktarının gizlendiğini, ölüm istatistiklerinin yayınlanmadığını hatırlatan Engin Altay, “Enflasyon canavarı hortlayınca sepetteki madde fiyatları da açıklanmıyor. KÖİ projeleri için 100 milyar TL'yi aşkın ödeme yapıldığı ortaya çıkınca tamamen sansür yoluna gitmişler. Harcanan milletin parasıdır. Hesabının da millete verilmesi gerekir” dedi.