Kur korumayla sadece 9.8 milyar dolar çözüldü

Döviz hesapları geçen hafta 228.2 milyar dolara düştü. Kur Korumalı TL Mevduat kampanyalarının devreye girmesinin ardından beş haftada 9.8 milyar dolarlık döviz ve altın satışı oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Yurtiçi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 2.2 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak haftasında 228.2 milyar dolara geriledi. Kur Korumalı TL Mevduat kampanyasının 21 Aralık'ta devreye girmesinin ardından döviz hesaplarında sert çözülme bekleniyordu. Ancak yurtiçi yerleşikler son beş haftada parite etkisinden arındırıldığında kümülatif olarak 9.8 milyar dolar değerinde döviz ve altın satışı gerçekleştirdi.

10.7 MİLYAR $ GERİSİNDE

Geçen hafta vergi avantajı ile şirketler için de devreye giren kur korumalı mevduatın etkisi de oldukça sınırlı kaldı. 28 Ocak haftasında yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmış mevduat ve kıymetli maden hesapları 1.4 milyar dolar, tüzel kişilerin hesapları ise 758 milyon dolar azaldı. Döviz hesapları TL'nin getirisinin giderek daha fazla eksiye geçmesinin de etkisiyle 24 Aralık 2021 itibarıyla 238.9 milyar dolara ulaşarak tarihi zirvesini görmüştü. Döviz hesaplarında bulunan tutar tarihi zirveye göre 10.7 milyar dolar azaldı. Mevduat içindeki döviz oranı ise geçen hafta itibarıyla yüzde 60.97'ye indi.

Yabancıların swap piyasasındaki TL varlığı tarihi dip seviyeye indi

Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 760 milyon dolar azalarak 1.27 milyar dolara geriledi. Son 5 ayda yaşanan çıkış 12 milyar doları aştı. Geçen yıl 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Yabancı yatırımcı, 28 Ocak haftasında 139 milyon dolarlık hisse senedi satarken 64 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi.