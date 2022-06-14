Kuyruklara bir yenisi daha eklendi! ‘Oturup ağlamak lazım’

Türkiye’nin şeker deposu olarak bilinen Konya’da Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ait markete piyasanın yarı fiyatına az sayıda şeker geldiğini duyan vatandaşlar market önüne akın etti. Ucuz şeker almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu. Ucuz şeker alamayan emekli bir vatandaş, “Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, ağzımızı da açtırmıyorlar oturup ağlamak lazım” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'deki derin ekonomik kriz vatandaşı ucuz gıda kuyruklarına mahkûm etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan ucuz şeker kuyrukları Türkiye'nin şeker deposu olarak bilinen Konya'da da görüldü.

İZDİHAM YAŞANDI

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifleri ‘ne ait markete piyasa fiyatının yarısına az miktarda toz şeker geldiğini duyan dar gelirli vatandaşlar market önüne akın etti.

Ucuz şeker almak isteyen vatandaşların birbirleriyle yarışması üzerine izdiham yaşandı. 2 kilogramı 22 lira 75 kuruşa satılan şeker paketlerinin kısa sürede bitmesi üzerine market önüne gelen birçok vatandaş eli boş döndü.

“OTURUP AĞLAMAK LAZIM”

Şeker paketlerinin kısa sürede bitmesi üzerine şeker alamayan emekli bir vatandaş, “Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, ağzımızı da açtırmıyorlar oturup ağlamak lazım. Maaşımız yetmediği için buradayız, keyfi gelmez ki kimse. Ekonominin düzelmesi için savurganlığın kalkması lazım. Her şeyin küçülmesi lazım. Gidişat kötü. Yine bizim iyi kötü maaşımız var. Hiç olmayanlar var, okuyanlar var. Kimseyi kötülemek için söylemiyorum. Şimdi de 4-5 kilo yağ için bekliyoruz” siteminde bulundu.

“YAZIKTIR BU İNSANLARA”

Ucuz şeker izdihamına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönül ise, “Ereğli Tarım Kredi kooperatif önünde İnsanlarımız ucuz şeker kuyruğunda. Yazıktır bu insanlara” ifadelerini kullandı.

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