Lavrov’dan 300 milyar dolarlık itiraf: Bu kadarını beklemiyorduk

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, merkez bankası rezervlerinin dondurulmasının kendilerini şaşırttığını, Batı'dan böyle bir hamle beklemediklerini itiraf etti. Yaptırımlarla 300 milyar dolarlık rezervin bloke edilmesi, Rusya'da iç tartışmalara da neden olmuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna işgali gerekçesiyle imza attıkları yaptırım kararlarıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Rusya’nın önde gelen üniversitelerinden Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde öğrencilere hitap eden Lavrov, “Merkez bankası rezervlerini donduracaklarını, batının hangi yaptırımları geçireceğini tahmin eden hiç kimse hayal edemezdi” dedi.

Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya Merkez Bankası rezervlerini dondurmasını “hırsızlık” olarak nitelendirdi.

ÜLKE İÇİNDE DE TEPKİLER VAR

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaklaşık 640 milyar dolar olan toplam merkez bankası rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmını yaptırımlar nedeniyle kullanamadıklarını açıklamıştı.

Rezervlerin dondurulması nedeniyle Rusya Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı da Rusya’da tepki ve eleştirilerin hedefi olmuş, sol partiler Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın görevden alınmasını talep etmişti.

Lavrov’un bu çıkışı, ülke içi tartışmalar açısından da önem taşıyor.

FT: RUSYA’NIN HAZIRLANMADIĞININ İTİRAFI

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Lavrov’un açıklamalarını “Lavrov, Batı yaptırımlarının ölçeğinin Moskova’yı şaşırttığını söyledi” başlığıyla aktardı.

FT, ilk defa bir Rus yetkilinin Batı’nın yanıtına ülkenin hazırlıksız yakalandığını itiraf ettiğini yazdı.

ÇÖKEN RUBLE TORARLANIYOR

Dolar ve euro cinsi 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulması, Rusya Merkez Bankası’nın para birimi rubleyi desteklemesini de zorlaştırmıştı.

Savaş öncesinde 80 civarında olan dolar/ruble kuru, savaş ve yaptırımlarla birlikte 177’ye kadar geriledikten sonra döviz işlemlerine katı sınırlamalar getiren önlemleri içeren sermaye kontrolleri tedbirleri ve enerji ihracatının devamıyla birlikte tekrar 100’ün altına gerilemişti.

PUTİN’DEN RUBLE HAMLESİ

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Açıklamanın, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan ve Rus varlıklarını donduran Avrupa ülkelerini hedef aldığı, bu hamlenin rubleyi destekleyebileceği belirtiliyor.

MOSKOVA BORSASI TEKRAR AÇILIYOR

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası, Ukrayna işgalinin başlamasının bir gün ardından 25 Şubat’ta işleme kapanan Rusya borsasında bazı hisselerin kısıtlı olarak yarın yeniden işleme açılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre aralarında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom’un da bulunduğu 33 büyük şirketin hissesi Türkiye saatiyle 09.50-13.00 arasında işlem görecek.

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