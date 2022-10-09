Madencilerden işsizlik uyarısı

Akaryakıt zamlarından bunalan madenciler sektörde işsizlik dalgası yaşanmaması için motorindeki ÖTV’nin acilen sıfırlanmasını istedi.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, ardı arkası kesilmeyen akaryakıt zamlarının madencilik sektörünü durma noktasına getirdiğini söyledi. İşletmelerin kapanmaması için motorindeki ÖTV'nin acilen sıfırlanmasını isteyen Emiroğlu, önünü göremez hale gelen işletmelerin küçülmeye başladığı, akaryakıtın ucuzlatılmaması halinde sektörde büyük bir işsizlik dalgası yaşanacağı uyarısında bulundu.

EN BÜYÜK GİRDİ KALEMİ

TMD Başkanı Emiroğlu, madenlerin en büyük girdi kaleminin motorin olduğuna işaret ederken, “Motorin fiyatlarının bir yıl içinde yaklaşık 4 kat birden artması üretim maliyetlerimizin olağanüstü yükselmesine yol açtı. Sürekli artan maliyetler yüzünden önünü göremez hale gelen işletmeler zorunlu olarak küçülmeye gidiyor. İleride ışık göremediğimiz için üretemiyoruz. Ürettiğimizi ihraç etmekte zorlanıyoruz. Maliyet arttıkça fiyatlarımız yükseliyor, rekabet gücümüz azalıyor” dedi.

ÜRETİM KAYBI OLUR

Sanayide üretilen tüm ürünlerin hammaddesinin madenlerden sağlandığına da dikkat çeken Emiroğlu, madende maliyetler yükseldikçe sanayide katlamalı maliyet artışları yaşandığını, bunun da ürün fiyatlarının yükselmesine, enflasyonun artmasına yol açtığını belirtti. Başkan Emiroğlu, işletmelerin önünü görebilmesi için motorindeki ÖTV'nin acilen sıfırlanması gerektiğini, aksi halde sektörde ciddi üretim düşüşleri, kapanmalar ve işten çıkarmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Soma dönüm noktası oldu

TMD Başkanı Ali Emiroğlu, Soma maden kazasının sektör için dönüm noktası olduğunu, o kazadan sonra ölümlü kazaları en aza indirmeyi başardıklarını söyledi. İşletmelerin o kazadan ders çıkarıp daha bilinçli önlemler aldığını belirten Emiroğlu, kaza sonrası bir komite kurup AB, ABD, Avusturalya, Kanada ve Çin'den uzmanları getirdiklerini, dünyadaki iyi örnekleri işletmelerine uyguladıklarını ifade etti.