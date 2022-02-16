Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Uzmanların Merkez Bankası faiz beklentisi şubat ayında politika faizlerini sabit bırakacağı yönünde. Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.

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Son aylarda aldığı faiz kararları nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ardından faiz kararını duyuracak. Hükümetin ‘düşük faiz’ söylemlerine ve Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirimlere rağmen kredi faizleri hâlâ yüksek. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak faizdeki indirim piyasaya yansımadı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini %14'te şekillenirken tahminler %9-%14 bandında yer alıyor. Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki değer kaybı %44 seviyesindeydi. TCMB kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %14'e çektikten sonra indirimleri Ocak ayında durdurdu.

Yılsonu enflasyon tahminini yukarı yönlü %23.2'ye güncelleyen TCMB politikaların tamamının liralaşmayı önceliklendireceğini belirtti. TÜFE, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak %48.7'ye yükseldi. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun Mayıs'ta %55 civarında zirve yapabileceğini bekliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise enflasyonun Nisan'da %50'nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti. Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi. Raporda, “Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz” görüşüne yer verildi.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg'in şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor.

Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9’a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde de bu ayki faiz toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9 ve yüzde 20 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9 – yüzde 22 aralığında oluşmuştu.

GOLDMAN SACHS'TDAN FAİZ TAHMİNİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski taşıması sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi.

Raporda, “Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz” görüşüne yer verildi.

YATIRIM ŞİRKETLERİ

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, kaleme aldığı araştırma notunda beklentilerinin TCMB'nin politika faizini sabit tutacağına yönünde olduğunu belirtti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyonda gerçekleşmekte olan yükselişi izlemekle ve önümüzdeki aylarda da yüksek fiyat artışı baskısını beklemekle beraber, oluşturulan yeni ekonomi perspektifi çerçevesinde Merkez bankasından buna karşı herhangi bir aksiyon alınmasını beklemeyiz.

Bu kapsamda, enflasyondan gelen tehdidin para politikası kanadında görmezden gelinerek, daha çok mali politika kapsamındaki önlemlerle ele alınacağını değerlendiriyoruz. Yarın gerçekleşecek olan Merkez bankası toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını öngörüyoruz.”

İnfo yatırım tarafından kaleme alınan günlük bültende de, “Yurt içinde bu hafta en önemli veri akışı yarınki TCMB faiz kararı olacak. Bizim ve piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 14'de kalacağı yönünde” ifadelerine yer verildi.

Gedik Yatırım tarafından kaleme alınan bültende ise, “Yarın TCMB faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz” tahmininde bulunuldu.