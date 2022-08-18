Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

TCMB'nin net uluslararası rezervi art arda üçüncü haftada da yükseldi. 12 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi.

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TCMB’nin net uluslararası rezervleri 12 Ağustos ile sona eren haftada 3.87 milyar dolar artışla 15.68 milyar dolara çıktı. Bankanın toplam rezervleri 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 101 milyon dolar artarak 113 milyar 738 milyon dolara çıktı.

Öte yanda bankanın brüt döviz rezervleri, 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ağustos’ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi.

DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Net uluslararası rezervler böylece son üç haftada kaydettiği yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden toparlandı.

Net rezervler Temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler bir önceki hafta 11,81 milyar dolar düzeyindeydi.

KİT’LERE SATIŞ YAPILMADI

TCMB’nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.

TCMB Temmuz ayında ise Eylül 2021’den bu yana ilk defa KİT’lere herhangi bir döviz satışında bulunmadı. (REUTERS)

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