Merkez Bankası’ndan yeni FAST kararı: 10 bin TL’ye kadar…

Merkez Bankası (TCMB), FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemine entegrasyonu tamamlanan “TR Karekod” ile iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL’ye kadar işlem yapılabileceğini duyurdu. Ayrıca para transferlerinde 2 bin TL olan FAST işlem tutar limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5 bin TL’ye yükseltileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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TCMB’den bugün yapılan duyuruda FAST sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. TCMB, “TR Karekod” kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini duyurdu.

TCMB’den yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını “TR Karekod” olarak isimlendirerek oluşturduğu, 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ın devreye alındığı hatırlatıldı.

TEK SEFERDE 10 BİN TL’YE KADAR…

“Orta ve uzun dönem amacı lira ile ödemelerin en pratik ve kolay, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği “Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu” da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır” ifadelerine yer verilen açıklamada FAST sistemine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10.000 TL'ye kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod'un yaygınlaşarak hayatımıza girmesi ile birlikte vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme kare kodunu mobil uygulamaları ile okutarak FAST sistemi altyapısı ile anlık ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

GÜNDE 3,5 MİLYON ÖDEME

7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Ezberlenmesi ve kullanılması zor olan IBAN numaraları yerine, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı 15,5 milyona ulaşmıştır.”

PARA TRANSFERLERİNDE LİMİT 5 BİN TL’YE ÇIKTI

Duyuruda FAST sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak para transferlerinde 2 bin TL olan FAST işlem tutar limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5 bin TL'ye yükseltileceği belirtildi.

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