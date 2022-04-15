Merkezi bütçe martta 69 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi mart ayında 69 milyar TL açık verdi. Geçen sene mart ayında bütçe 23,8 milyar TL fazla vermişti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Buna göre, merkezi bütçe martta 69 milyar TL açık verdi.

Martta merkezi bütçe geliri 156 milyar TL olurken, giderler 224,9 milyar TL oldu.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe 30,8 milyar TL fazla verdi.

Mart 2021’de bütçe 23,8 milyar TL fazla vermiş, 2021 yılının Ocak-Mart döneminde 22,8 milyar TL fazla vermişti.

FAİZE MARTTA 26,9 MİLYART TL HARCANDI

Faiz harcamaları martta 26,9, ocak-mart döneminde 84,8 milyar TL oldu.

Faiz harcamaları, 2021 yılın Mart ayında 14,2 milyar TL, Ocak-Mart döneminde 48,9 milyar TL idi.

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