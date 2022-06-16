Merkez’in net rezervi 20 yılın dibine yaklaştı

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 2,4 milyar dolar düşüşle 8,2 milyar dolara geriledi. Ocakta bu rakam 7,6 milyar dolarla 20 yılın dibini görmüştü. Swap hariç net rezerv ise -54 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen hafta 2,37 milyar dolar düşüşle en son ocak ayı ortasında gördüğü 20 yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre son sekiz haftanın yedisinde gerileyen net uluslararası rezervler 8.15 milyar dolara indi.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara inmişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB’ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlanmış olsa da, 15 Nisan’dan bu yana geçen sekiz haftanın yedisinde gerileyerek yaklaşık 11 milyar dolar düşüş kaydetti.

Geçen hafta brüt rezervler 102,7 milyar dolardan 102,5 milyar dolara gerilerken, swap hariç ret rezervler -52,8 milyar dolardan -54 milyar dolara geriledi.

YABANCILAR SATIŞA DEVAM EDİYOR

Yabancıların Türk hisse ve tahvil piyasasından çıkışı geçen hafta da devam etti.

Önceki hafta 129 milyon dolarlık hisse alan yabancılar, geçen hafta 316 milyon dolarlık hisse sattı.

Önceki hafta 2 milyon dolarlık tahvil satan yabancılar, geçen hafta 85 milyon dolarlık satışa imza attı.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATINDA DÜŞÜŞ

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,6 milyar dolar artışla 213,3 milyar dolara yükseldi. Ancak dolar/euro ve dolar/ons altın paritelerindeki değişimden arındırıldığında yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 849 milyon dolarlık düşüş kaydetti.

Gerçek kişilerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçen hafta 1,3 milyar dolar azalırken, tüzellerinki 472 milyon dolar arttı.

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