Migros ‘fahiş fiyat’ cezasını indirimli ödeyecek

Rekabet Kurumu'nun 'fahiş fiyat' soruşturması kapsamında 518 milyon TL idari para cezası kestiği Migros, ilgili tutarın yüzde 25 oranında erken ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceğini duyurdu. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada ayrıca, 60 gün içinde kararın iptali için dava açılacağı da belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu’nun ‘fahiş fiyat’ soruşturması kapsamında yüklü miktarda ceza verdiği beş zincir market arasında yer alan Migros, erken ödeme indiriminden yararlanacağını duyurdu.

518 milyon TL idari para cezası kestiği Migros’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, yüzde 25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388 milyon 254 bin 572 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir” denildi.

DAVA AÇACAK

Migros, suçlamaları kabul etmediğini ve iptal davası açacağını duyurmuştu.

Bugün KAP’a yapılan açıklamada da 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde kararın iptali için dava açılacağı, konuya ilişkin gelişmelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu 2021 Ekim’de BİM, Carrefoursa, Migros, A101 ve Şok’a toplamda 2,6 milyar TL idari para cezası vermişti. Sıvı yağ şirketi Savola Gıda’ya kesilen ceza da 22 milyon TL olmuştu.

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